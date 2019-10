La Junta dice que hay "muchos pretendientes" para Valcárcel

"Hay muchos pretendientes para Valcárcel". El delegado de Empleo y Universidad de la Junta en Cádiz, Alberto Cremades, ha manifestado este miércoles que la Junta de Andalucía baraja distintas alternativas para el edificio Valcárcel, además del de la Facultad de Educación prevista.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Radio Cádiz, donde el responsable de la Junta ha afirmado que hay "mucho interés" por el edificio, con "otras alternativas que tiene la Junta", como un hotel grande. "Lógicamente la UCA está muy interesada en hacer este proyecto -el de la Facultad de Educación- pero hay muchos pretendientes", ha recalcado. "Ya veremos, porque hasta que la Junta no nos diga que plan de inversiones hay no sabremos si será el año que viene , dentro de cuatro, cuándo o si al final tendrá otro uso. Eso no lo sabemos", ha señalado sin disipar dudas sobre el proyecto.

La UCA, la Diputación y el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía llegaron a un acuerdo para la rehabilitación del edificio, con un proyecto para que fuera la nueva Facultad de Ciencias de la Educación. Sin embargo, ahora, parece que la iniciativa no se concreta y son varias las ocasiones que responsables del Gobierno de PP y Ciudadanos han dejado dudas sobre la mesa.

A raíz de estas declaraciones, el alcalde de Cádiz, José María González, ha pedido a la Junta que "deje de jugar" con el proyecto Valcárcel y "especular" con la ciudad.

La Universidad de Cádiz entregó en septiembre a la Junta de Andalucía el proyecto de la nueva Facultad de Ciencias de la Educación en el edificio de Valcárcel.