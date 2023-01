Vuelve la discordia en Valcárcel al presentar la Junta alegaciones al convenio

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha informado de que este miércoles el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, Juan Carlos Gómez Villamandos, ha remitido al rector de la Universidad de Cádiz (UCA) una serie de alegaciones al convenio presentado sobre Valcárcel para "tener garantía de seguridad" en que la realización del proyecto.

En rueda de prensa, Sanz ha explicado que estas alegaciones, que en esta "petición de aclaración", se pide información sobre las aportaciones de las distintas administraciones, la cesión del edificio o el uso del Campo de las Balas.

El consejero ha recordado que en octubre hubo una reunión con la Diputación y el Ayuntamiento para "hacer realidad un objetivo que definimos como proyecto de ciudad". "Dejamos clara la apuesta de la Junta por el proyecto, que no ha sido discutible, con el compromiso de que habría partida en los presupuestos adaptada a lo que era ejecutable en este año, y por eso hay dos millones, demostrando un compromiso firme y claro", ha señalado.

Sanz ha explicado que la propuesta de convenio se recibió en noviembre y ha explicado "entre las obligaciones del Ayuntamiento de Cádiz estaba el aportar cinco millones de euros y ahora lo que se hace mención es que esta aportación podría ser compensada con impuestos", aunque el Ayuntamiento de Cádiz ha negado tal extremo.

"En ningún momento eso se había planteado así, porque cuando hemos dicho la Junta que aportábamos dos millones este año eran aportaciones económicas, si buscamos otros subterfugios para distraer la fórmula de aportar el dinero creo que el proyecto no lo vamos a sustentar convenientemente", ha manifestado.

Sanz ha asegurado que "no es una confrontación, es una petición de aclarar que son cinco millones disponibles no compensables, porque entonces no estamos hablando de cinco millones para invertirlo".

Igualmente, ha explicado que también se acordó la búsqueda de financiación alternativa a través de fondos Next Generation y "no hay información de ese tema".

En cuanto a la aportación del 50% del equipamiento por parte de la Diputación, Sanz ha señalado que "en el convenio simplemente se hace una mención genérica, sin especificar nada más, y la Junta considera que habría que aportar mayor claridad y seguridad jurídica a si ese equipamiento se refiere también a las instalaciones deportivas y no solo al edificio".

"Lógicamente tratándose de un futuro centro de formación de educación, las instalaciones deportivas no es cualquier cosa en una facultad de educación, lo lógico es que se definan para no tener luego sorpresas y cambio de las aportaciones de cada uno", ha afirmado Sanz.

Además, el consejero ha explicado que la Junta considera también que "debe aclararse la posibilidad de avanzar en el proyecto por fase, porque va a dar más seguridad y rapidez para iniciar el proyecto que hacerlo de manera global". "Estamos en disposición de arrancar ya, y es lo que pedimos", ha añadido Sanz.

Otra de las cuestiones señaladas en el escrito de la Junta sobre el convenio es, además de que el proyecto sea validado por el claustro de la UCA, la necesidad de "un acuerdo de la Diputación que garantice la cesión permanente del edificio a la UCA, no vaya a pasar como está pasando en otras cosas, por lo que es importante que esto quede clarificado".

Igualmente, Sanz ha indicado que en el escrito se hace referencia al Campo de las Balas, que "solo se habló en la reunión de la cesión del Ayuntamiento a la UCA pero nunca de qué se iba a hacer allí, lo cual también es objeto de clarificación qué va a ocurrir allí".

El consejero ha asegurado que con su escrito la Junta "no condiciona nada", no se trata de una confrontación sino que "trabaja por la seguridad del proyecto", y ha afirmado que de hecho la Junta "ha vuelto a ratificar su compromiso, que se estimó en un máximo de 29 millones de euros como se acordó en la reunión".