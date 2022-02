La Junta dice que está trabajando en la permuta de suelos del nuevo hospital de Cádiz

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, aseguró ayer que “se están produciendo” las conversaciones que deben conducir a la permuta de suelos entre administraciones necesaria para que arranque el proyecto del nuevo Hospital Regional de Cádiz en los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáuticas.

“Por lo tanto, desde la Dirección General de Patrimonio junto a la Consejería y el SAS estamos trabajando en cuantificar esos suelos y en hacer viable la permuta, que no es fácil, y sin embargo sí hay diálogo constante”, añadió la portavoz del Ejecutivo autonómico.

“Además, en el momento en el que estén más avanzadas [las conversaciones], podremos hacerle un ofrecimiento a la Zona Franca. Y cuando la Consejería de Fomento, que es de quien son los suelos que nos proponía la Zona Franca con los que permutar los actuales de CASA, podremos hablar de algunos plazos, por supuesto”, concluyó Mestre.

Respecto a este proyecto, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha informado que desde su grupo municipal presentarán una propuesta en el próximo Pleno para instar a la Junta de Andalucía a la firma del convenio con Zona Franca de Cádiz para la permuta del suelo donde se instalará el nuevo hospital. Los socialistas instarán en su moción a la Junta de Andalucía a que informe sobre las fechas previstas de inicio de las obras del nuevo Hospital Regional de Cádiz.

“Han pasado tres años desde la foto en el solar y no se ha hecho nada, no se ha avanzado en el proyecto, no se ha firmado ni un solo documento”, ha señalado Torres. “Tienen la oportunidad y los fondos tanto del Gobierno central como del propio superávit de la Junta para acometer esta obra, así que no hay porqué esperar más. La asistencia sanitaria en la Bahía no puede esperar más”, ha afirmado el portavoz.

“En nuestra ciudad tenemos una importante deuda pendiente en cuanto a infraestructuras, el nuevo hospital regional”, ha aseverado Torres. “Hemos visto a dirigentes del PP posar en un solar diciendo que ellos lo harían, una promesa electoral que ha quedado en nada” y sin embargo, en otras provincias andaluzas como Málaga o Almería, “se han puesto en marcha proyectos de similar calado como el nuevo hospital de Málaga o el Hospital de Alta Resolución de Roquetas de Mar”.

El portavoz municipal socialista ha hecho alusión a la presencia de Moreno Bonilla en Cádiz el pasado enero: “Tras el Consejo de Gobierno volvió a decir que el Hospital Regional de Cádiz está en la hoja de ruta de la Junta, pero ni siquiera han sido capaces de llevar a cabo un simple trámite que supondría el avance real del proyecto: la firma del convenio con Zona Franca para la permuta del suelo en el que se edificaría el hospital”.

“Las colas y las listas de espera en los centros de salud, los recortes y el incentivo de la privatización han hecho que se hayan reactivado las plataformas en defensa de la sanidad pública y las movilizaciones ciudadanas”, ha argumentado Torres, quien ha puesto como ejemplo del descontento de la población la concentración convocada para el próximo sábado 19 en todas las capitales de provincia andaluzas, “que seguro contará con un gran respaldo”.

“Es la ciudadanía quien exige, entre otras cuestiones, el restablecimiento de todos los servicios públicos anteriores a la pandemia, el refuerzo de la sanidad pública y la mejora de todas las prestaciones sanitarias y hospitalarias; y en el caso de la ciudad de Cádiz, también la construcción de un nuevo hospital”, concluyó el concejal.