El nuevo hospital de Cádiz vuelve a la hoja de ruta de la Junta

Tres años después de la llegada al gobierno andaluz, el Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla parece decidido a hablar del proyecto de construcción de un nuevo hospital regional en Cádiz. Después de años de silencio, dudas e incertidumbre, este equipamiento sanitario ha vuelto a la agenda de la administración andaluza. No en vano, hace unos días se difundía una fotografía de la delegada del gobierno andaluz en Cádiz reunida con diversos técnicos para abordar este asunto. Y este lunes ha sido el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, quien ha mencionado el hospital en su repaso a las cuestiones que desde la administración autonómica se vienen abordando en la provincia.

En concreto, Moreno Bonilla se ha referido al nuevo equipamiento al hacer balance de la gestión de la Junta durante la pandemia, indicando que las conversaciones con la Zona Franca para cerrar un acuerdo respecto al suelo están “muy avanzadas”. Ha sido su vicepresidente, Juan Marín, quien posteriormente ha precisado ese acuerdo que se busca con el consorcio estatal para permutar el suelo donde se quiere levantar el hospital con una parcela de titularidad andaluza en el puerto de Algeciras en la que estaría interesada Zona Franca.

Marín ha dado por hecho que en el momento en que se alcance el acuerdo entre las dos partes y el suelo del antiguo solar de Casa pase a ser propiedad de la Junta de Andalucía, podrá iniciarse la elaboración de los proyectos correspondientes para el futuro hospital, cuya inversión situó por encima de los 350 millones de euros.

Mucho menor será la partida que tendrá que destinar la Junta para otro de los grandes proyectos pendientes en la capital, el de la Ciudad de la Justicia. Ha recordado Marín en este sentido que tras la firma hace escasas fechas de la cesión de una parte de los antiguos depósitos de tabaco, la Junta cuenta ahora con un plazo de cinco años para ejecutar las obras de creación de ese equipamiento judicial, para lo que se prevé una inversión de 50 millones de euros “que aportará la propia Junta con fondos propios”, según ha querido matizar el vicepresidente, quien asegura que la redacción de los proyectos de esa futura sede judicial ya ha comenzado.

La otra cara de la moneda para Cádiz capital ha sido la ausencia de mención a proyectos como el de Valcárcel y esa facultad de Educación cada vez más improbable; a Náutica y el preocupante estado de un edificio que no tiene un uso previsto; al inmenso solar de Tolosa Latour que ya no servirá de Ciudad de la Justicia y que habría de dedicarse a otros usos; o a esa propuesta municipal de que el Centro de Arqueología Subacuática cambie de sede y permita un uso más ciudadano del Balneario de La Palma, por citar algunos ejemplos de cuestiones pendientes que no han sido objeto este lunes del gaditanizado Consejo de Gobierno de la Junta.