La Junta de Personal Docente denunciará a Salud y Educación por no tomar medidas contra el Covid

La Junta de Personal Docente no Universitaria de Cádiz ha denunciado la situación de "urgencia sanitaria" existente en "la mayoría" de los centros educativos de la provincia y solicita tomar medidas, anunciando que seguirá, "pese a que desde las instituciones que deben velar por los derechos de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, PAS y familias) continúan abandonándonos a nuestra suerte", realizando diferentes acciones.

Anuncia la Junta de Personal Docente que denunciará a las consejerías de Salud y Educación "por no tomar medidas y obligarnos a permanecer en las aulas en aquellas situaciones en las que la incidencia del Covid-19 está descontrolada con riesgo para nuestra salud". Y recuerda que "nuestra solicitud de retrasar el regreso presencial a las aulas tras la Navidad, durante un par de semanas al menos, para paliar los efectos de los contactos familiares, la ola de frío que impediría una ventilación adecuada y la presencia de la cepa británica en nuestra provincia, fue desatendida". Como tampoco "han sido escuchadas las peticiones de alcaldías, Flampa y otras organizaciones sindicales y sociales que requieren la no presencialidad en aquellas situaciones realmente peligrosas para la salud". Para la Junta de Personal Docente "está claro que en estas circunstancias epidemiológicas ningún centro escolar es ya un entorno seguro, como se está demostrando en estas últimas semanas en las que, como nos temíamos, los cierres de aulas y casos de contagios y confinamientos entre la comunidad educativa no paran de subir habiéndose tenido que cerrar incluso varios centros completos. Y no serán los únicos".

De la misma manera apunta que ampliará esta denuncia en la Oficina del Defensor del Pueblo, "donde ya dirigimos nuestra petición de apoyo tras ser rechazada por la administración sanitaria y educativa el retraso de la incorporación presencial tras las vacaciones navideñas". Igualmente realizará un seguimiento de los centros educativos afectados por la pandemia, para contrastar la información que desde las Delegaciones de Salud y Educación se ofrece. "Estadísticas que no proporcionan una información completa porque se limitan a decir cuántas aulas y centros están cerrados y no informa realmente de los casos concretos que se están produciendo entre la comunidad educativa y que contribuyen a crear la falsa imagen de que los centros son esos entornos mágicos y seguros que el consejero Imbroda pretende hacernos creer", explican desde la Junta de Personal.

Anuncia asimismo que exigirá el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización y una información "veraz y científica" sobre la necesidad de ventilación en las aulas, así como material de protección adecuado en el caso de mantener la presencialidad, como mascarillas FFP2, para alumnado, profesorado y PAS. "Son las únicas que realmente pueden proteger de las nuevas cepas, más aún cuando la precariedad económica sigue aumentando y entendemos que las familias no siempre pueden permitirse renovar las mascarillas del alumnado con la frecuencia recomendada por las autoridades sanitarias".

Estas reivindicaciones se acompañan de una solicitud al delegado territorial de Educación y Deporte, Miguel Andréu, para que reúna de forma urgente al Consejo Escolar Provincial. Desde la Junta de Personal Docente no universitario de Cádiz aclaran que defenderán siempre "la educación pública presencial como la única capaz de garantizar la igualdad de oportunidades y la justicia social, pero nuestro alumnado y las personas que trabajamos para conseguirlo, merecemos unas condiciones dignas mínimas para aprender y trabajar, y un entorno seguro para proteger nuestra salud. Y en estos últimos días, por la conjunción de factores que ya se preveían, no se están dando en muchos centros. Y, desgraciadamente, las instituciones que deberían velar por ellas, nos abandonan a nuestra suerte. No nos protegen".