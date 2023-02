La Junta apuesta por que la Audiencia Provincial se traslade a la Ciudad de la Justicia

Vuelve el debate sobre el destino final de la Audiencia Provincial. La sede judicial de la Cuesta de las Calesas se tambalea entre mantener la ubicación una vez esté en marcha la nueva Ciudad de la Justicia, o bien trasladarse a los antiguos depósitos de tabaco y lograr así que toda la actividad judicial se congregue en una sola sede. Y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha reconocido este viernes la intención de la Junta de Andalucía de que ocurra esto último; es decir, que la Audiencia Provincial se incluya en la futura Ciudad de la Justicia.

"La Audiencia cabe perfectamente en la Ciudad de a la Justicia", ha asegurado el consejero, que ha explicado que el proyecto que se está redactando reserva un espacio "absolutamente definido" y reservado para la Audiencia Provincial y que suma "más de 7.000 metros/techo", superficie que se considera más que suficiente para albergar la actividad que hasta la fecha se desarrolla en el palacio anexo de las Puertas de Tierra.

Reconoce Nieto que a criterio de la Junta "la mejor opción es que todos los órganos judiciales estén en el mismo sitio". Pero asegura el consejero que la intención no es "hacer ninguna imposición", apostando por "hablar y dialogar para convencernos".

De hecho, este mismo viernes tiene previsto una reunión con las distintas autoridades, cargos y trabajadores de la Audiencia Provincial para abordar la situación actual, las condiciones de trabajo y esa posibilidad de incorporarse a la Ciudad de la Justicia y dejar sin uso el edificio de la Cuesta de las Calesas.

Críticas a Ruiz Boix

En relación a la sede de la Audiencia Provincial, no ha escondido el consejero de Justicia su malestar con la posición adoptada por el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix, respecto a las condiciones de cesión y uso del edificio.

"Me parece muy fuerte que se diga que la Audiencia es una okupa. Hay que cuidar el lenguaje y emplearlo en condiciones", ha aseverado Nieto, que ha llegado a poner en duda que Ruiz Boix tenga conocimiento real del acuerdo que en su día suscribieron la Consejería de Justicia y la Diputación, ambos con gobiernos socialistas. "Creo que el presidente no conoce el expediente completo de ese acuerdo, porque si no no hubiera hecho esas declaraciones o no hubiera interpuesto acción judicial alguna, que creo que tiene pocos visos de prosperar", ha asegurado el consejero.