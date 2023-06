La Junta de Andalucía quiere cerrar una línea de 3 años en el CEIP Tierno Galván de Cádiz

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Tierno Galván de Cádiz ha alertado a las familias a través de una carta de la "desagradable noticia" de cierre de una línea de 3 años del centro.

Desde AFA se han mostrado muy críticos con la decisión de la delegación de Educación, indicando incluso que "la decisión de suprimir una línea no responde a ninguna obligación, es una decisión política de la Junta de Andalucía". Por todo ello, anuncian movilizaciones para exigir una rectificación de la delegación en este sentido, y también se pedirá la recuperación de la auxiliar PTIS, un puesto que aseguran aún no se ha cubierto tras jubilarse la persona que venía desarrollando la labor.

El escrito recuerda que "no es la primera vez que la Junta trata de recortar una línea en el CEIP Tierno Galván mientras que mantiene los conciertos educativos en la zona. La Delegación Territorial de Educación intentó esto mismo hace tres años, ante una situación similar, teniendo que dar marcha atrás ante presión que se ejerció. Así que si de nuevo la Junta vuelve a la carga para quitar recursos a la educación pública, como pasó hace tres años, no vamos a parar hasta que se dé marcha atrás y se mantengan las dos líneas", indican.

Aseguran además que "la bajada de la natalidad no puede ser una excusa, sino más bien la oportunidad de bajar la ratio, y efectivamente mejorar la atención educativa de nuestro alumnado, especialmente el del alumnado con NEAE. Además, esta bajada de natalidad siempre se usa de excusa para recortar derechos a la Educación Pública, pero no para replantear el mantenimiento de los conciertos educativos. No es casualidad."

El CEIP Tierno Galván ofertaba para el curso 2023-2024 50 plazas en Infantil de 3 años recibiendo 18 solicitudes de admisión.