El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este miércoles en Cádiz que la compra centralizada y coordinada de las vacunas desde la Unión Europea, "por una cuestión de economía de escala", aunque ha asegurado que "si no se soluciona el ritmo de vacunación de manera urgente por parte de las autoridades europeas y nacionales, probablemente se multipliquen las posibilidades de que muchas comunidades autónomas de manera unilateral negociemos algo que es fundamental, que es la salud de nuestros administrados".

Juanma Moreno recordó que esto se está haciendo ya en otras naciones, que están negociando de manera unilateral con las farmacéuticas la incorporación de nuevas vacunas, al igual que está sucediendo en comunidades autónomas como Madrid o Valencia.

El presidente de la Junta ha confesado que ya se han interesado por los contactos mantenidos por estas comunidades autónomas, aunque "a mí personalmente me gustaría que las compras se hicieran de manera centralizada y coordinadra porque tendríamos más músculo".

"Ahora, si no se soluciona el ritmo de vacunación y no llegan suficientes vacunas, habrá que remediar la situación", de manera que no descartó que la Junta de Andalucía negocie también de manera unilateral la llegada de nuevas vacunas.

Juanma Moreno destacó como algo fundamental velar por la salud de "nuestros administrados, de manera que no descarta esa posibilidad y que se inicien contactos con algunas empresas que cuenten con la aprobación de la Agencia del Medicamento.

"Pero insisto. el camino ahora mismo está trazado y es a través de la autoridades europeas y lo que le pido al Gobierno de la nación y a las autoridades europeas que se demuestre que Europa es una de las regiones más potentes del mundo en terminaos económicos y sociales para poder, de una vez por toda, recuperar la normalidad".