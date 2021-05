Juanma Moreno hace en Cádiz un llamamiento a la responsabilidad y dice que "no se puede poner a un policía detrás de cada ciudadano"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha tratado de rebajar este lunes en Cádiz la euforia en torno a la pandemia. En el descubrimiento del monumento a los sanitarios que ha tenido lugar junto a la rotonda de San Severiano en la avenida de la Sanidad Pública, ha lanzado durante su discurso un mensaje dirigido a los jóvenes, o como él mismo ha calificado, "una llamada de atención" a los mismos.

Moreno Bonilla ha afirmado que pese a que "se han portado muy bien en líneas generales y yo no quiero demonizarlos ni criminalizarlos, les pido con la máxima honestidad que sean prudentes". En este sentido, ha señalado que no sólo pueden contagiarse ellos "y ya en los ingresos en los hospitales estamos viendo que cada vez son más jóvenes porque son vulnerables al no haber sido vacunados, sino que también pueden infectar a gente de su entorno, por lo que les pido la máxima responsabilidad".

Con una fecha en el horizonte donde se puede alcanzar la inmunidad de grupo el próximo 8 de agosto, el presidente de la Junta de Andalucía ha seguido con ese mensaje de prudencia para que no haya una relajación en la población "porque nuestro objetivo ahora es salvar el mayor número de vidas".

De este modo, ha asegurado que pese a que la Administración autonómica puede poner de su parte, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales y los ayuntamientos "no podemos, ni debemos, poner a un policía detrás de cada ciudadano. Cada uno de ellos tiene que entender que todavía desgraciadamente tiene riesgo de contagiarse, de tener que ir a un hospital e, incluso, de fallecer".

En este sentido, Moreno Bonilla afirma que hasta que se alcance esa inmunidad de grupo, se quiere ir "paso a paso pero con paso seguro" con el objetivo final de preservar la salud de los ciudadanos e ir recuperando la actividad económica.

El presidente de la Junta ha hecho en su discurso una defensa cerrada de la sanidad pública y de la gestión que se ha realizado en este campo, ya que considera que una de las cosas que nos ha dejado clara la pandemia "es que el sistema sanitario público estaba oxidado", con falta de medios humanos y materiales. En este sentido, ha enumerado algunas de las inversiones que se ha hecho en el SAS en este tiempo, donde se le ha dado una inyección económica de 2.000 millones de euros, la mayor que se ha producido nunca. Así, afirma que ahora mismo se destinan 12.000 millones a la sanidad pública, lo que significa el 7% del PIB andaluz (Producto Interior Bruto). A pesar de todo ello, Juanma Moreno afirma que todavía queda mucho por hacer.

Además del sistema oxidado, el presidente dice que otra de las conclusiones que ha traído el virus "es que somos terriblemente vulnerables". Asimismo, también uno de los efectos ha sido la de constatar "que tenemos a los mejores profesionales sanitarios de España, de Europa y yo diría que del mundo".

El monumento que se ha descubierto junto a la rotonda de San Severiano ocupa el mismo emplazamiento en el que estaba el busto del Rey emérito Juan Carlos I, al que se le quitó el nombre de la avenida. Este monumento a los sanitarios es el mismo que se ha levantado en otras capitales de Andalucía y es obra del escultor sevillano José Antonio Navarro Arteaga y el material ha sido donado por la Asociación de Empresarios del Mármol. El mismo simboliza unas manos con un aplauso eterno y que están orientadas hacia el cielo también en recuerdo de todas las víctimas que ha dejado la pandemia.

Una de las ausencias en el acto ha sido la del alcalde José María González 'Kichi', que se encuentra con una baja médica desde la pasada semana, por lo que ha sido sustituido por el primer teniente de alcalde, Demetrio Quirós. Este, por ejemplo, además de alabar la labor de los sanitarios, ha sido reivindicativo en su discurso cuando ha dicho que "el mejor homenaje que se le puede hacer a la sanidad pública es dotarla de inversión".

Ha sido un acto en el que ha habido una enorme presencia institucional y donde han estado entre otros, el consejero de Sanidad, Jesús Aguirre; la presidenta de Diputación, Irene García; el subdelegado del Gobierno de España, José Pacheco; la delegada del Gobierno de la Junta, Ana Mestre; el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce; la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez; el delegado del Estado en la Zona Franca, Fran González; el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella; y numerosos diputados, senadores, parlamentarios andaluces y concejales del Ayuntamiento, así como responsables sanitarios y de los cuerpos y fuerzas de seguridad.