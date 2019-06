El Partido Popular ha sido la única voz crítica contra el reelegido alcalde de Cádiz en el pleno de investidura de esta mañana. Su portavoz, Juancho Ortiz, ha ofrecido un discurso en el que no ha faltado el ataque a José María González Kichi. Principalmente por dos motivos: por anunciar el alcalde que no buscaría pactos para gobernar pese a no tener la mayoría absoluta, y por anunciar que denunciará cualquier bloqueo por parte de la oposición.

"Hace escasos días dijo que no pactaría con nadie, que gobernaría solo. Creo que se equivocó porque usted, señor alcalde, no tiene mayoría. No tiene el respaldo mayoritario de los gaditanos. De hecho, de todos los gaditanos que quisieron ir a votar y votaron, a usted no le respaldó más del 44 por ciento y al resto de partidos el 55 por ciento. Los tres partidos que ocupamos esta bancada representamos al 56 por ciento de los votantes, y usted representa al 44. Esto es tan evidente como que usted tiene trece concejales y en la oposición hay catorce", ha afirmado Juancho Ortiz.

De hecho, el líder popular en el Ayuntamiento le ha recordado a José María González que es "el alcalde democrático con menos apoyo ciudadano, solo superado por Carlos Diaz hace 40 años cuando gobernó con nueve concejales, y por usted mismo en 2015 cuando lo hizo con ocho". Y por eso, le afeó que se hubiera posicionado "como una especie de Rey Sol que se confundió con el propio estado". "Es evidente que tiene usted más legitimidad que el señor Villero, la señora Rodríguez o que yo mismo para ser alcalde. Nadie lo duda. Pero también es evidente que no tiene usted más legitimidad que todos estos concejales juntos porque las urnas no se la han dado", agregó.

Insistiendo en esta idea, Ortiz ha defendido su visión del resultado electoral del 26 de mayo, en el que "la ciudadanía fue a decirle a usted de manera mayoritaria que quieren un cambio", comparando lo ocurrido este año con hace un cuatrienio, cuando el PP de Teófila Martínez fue el partido más votado pero no llegó a gobernar porque no tenía mayoría absoluta. "Tengo un sagrado respeto por todos los gaditanos que confiaron en que su voto cambiaría la forma de gestionar esta ciudad. Y por ese motivo, señor Villero y señora Rodríguez, yo no voy a renunciar a ese mandato que los gaditanos nos hicieron", concluyó Ortiz.

La figura de Teófila Martínez, muy presente

Al margen de estas críticas a José María González, la intervención de Juancho Ortiz ha estado marcada por las constantes alusiones a Teófila Martínez. A ella quiso tener un reconocimiento especial "por lo mucho que hizo por esta ciudad durante los 20 años en los que gozó de la confianza de la mayoría de los gaditanos", destacándola como "la mejor alcaldesa que haya tenido esta ciudad".

En otros momentos de la intervención volvió a salir el nombre de la que fuera alcaldesa, ya fuera por algún resultado electoral del pasado "que en ocasiones superó hasta el 60 por ciento de los votos", o por las críticas vertidas por el alcalde "cuando usted habla de los 20 años de Teófila como si hubieran sido una plaga bíblica".