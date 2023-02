Juancho Ortiz (PP): "Juan Espadas llega tarde a Cádiz. como siempre hace el PSOE"

El presidente del Grupo Municipal del Partido Popular (GMPP), Juancho Ortiz, ha señalado hoy respecto a la visita del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, a Cádiz que, “como siempre hace el PSOE, llega tarde a Cádiz. Con lo bien que le hubiera venido a esta ciudad que visitara Cádiz cuando era consejero de Vivienda para anunciar que terminaba Cerro del Moro, o que desbloqueaba Matadero, o que iba de dejar de poner trabas al Ayuntamiento para eliminar la infravivienda”.

Juancho Ortiz también se ha preguntado “si ya ha dicho Espadas por qué firmó como consejero el cambio de Valcárcel de educativo a hotelero para hacerlo hotel de cinco estrellas. Y de paso a ver si Oscar Torres aclara en qué momento de la partida de Monopoly que el PSOE hace de Cádiz estamos. Si ya están seguros que quieren las facultades universitarias en la ciudad o prefieren expulsarlas a Puerto Real como hicieron en el pasado. Lo que es una lástima que no hayan llevado a Espadas a Tiempo Libre o a Matadero para enseñarle como resuelve ahora el PP los 30 años de castigo socialista a Cádiz”.

El edil popular rechazó la reclamación de Espadas a la Junta sobre Valcárcel porque “no puede venir ahora pidiendo al PP lo que ya ha hecho y lo que su partido nunca hizo con ese proyecto: poner dos millones de euros y ser la única administración que en vez de declaraciones y demagogia ha creado una partida específica en el presupuesto para desbloquear lo que ellos provocaron con la marcha de las facultades de Cádiz. Además, la Junta ya ha hecho sus aportaciones al convenio entre administraciones que se tiene que firmar en próximas fechas”.

Juancho Ortiz concluyó señalando que “para rematar la visita más absurda que un dirigente del PSOE haya hecho a Cádiz en años, lo llevan a que vea como se hace una obra de emergencia al Juzgado de San José que tuvieron ellos hecho un desastre durante décadas. Supongo que allí no ha admitido preguntas, porque responder a cómo los socialistas se cachondearon de los gaditanos con la Ciudad de la Justicia —intercambiando solares con Diputación para no pagar alquiler y reclamarlo ahora, pidiendo suelo gratis al Ayuntamiento después de gastarse 2 millones en un proyecto… etcétera— no debe ser un trago fácil para Espadas".