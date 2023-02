Juan De Dios Sánchez (Cs): "Cádiz va a ser el lugar en el que Ciudadanos va a resurgir"

Juan de Dios Sánchez (Cádiz, 1976) es un ingeniero especializado en organización industrial que va a ser el cabeza de lista de Ciudadanos a la Alcaldía de Cádiz en un momento muy complicado para esta formación. Afiliado en 2015, ha sido también parlamentario andaluz en la anterior legislatura.

-¿Por qué inicia esta aventura de ser el candidato a la Alcaldía de Cádiz por Ciudadanos?

-Por responsabilidad a mi ciudad. Yo salí del Parlamento andaluz cuando Juanma Moreno convocó las elecciones. En mayo volví a mi vida anterior y me incorporé a mi puesto de trabajo sin ningún tipo de problemas pero a mí me preocupaba mucho el desarrollo de mi ciudad con Kichi, viendo cómo se estaba deteriorando y me daba cuenta que cuatro años más de aventura de Kichi o de cualquier cosa así que no fuera medianamente seria, la ciudad no lo aguantaba. Viendo lo que se estaba presentando, que los grandes partidos como el PSOE estaba destrozado por dentro, el PP con sus candidatos pero que no se definía y al observar lo que se estaba presentado y lo que había, por responsabilidad, porque sé que lo puedo hacer bien y ayudar a revivir mi ciudad, me presenté.

-Ha hecho bandera con que es el candidato que no viene obligado ni tampoco a lucirse personalmente. ¿Ha estado convencido en todo momento que debía dar este paso?

-Yo estando ya en el Parlamento solicité un informe de la Cámara de Cuentas sobre el Ayuntamiento de Cádiz de los últimos cinco años para saber cómo se encontraban las cuentas para la persona que llegara después de las elecciones de Kichi. Yo ya tenía en la cabeza presentarme como alcalde de Cádiz. Fue a raíz de la lectura de uno de los años que se hizo el informe de la Cámara de Cuentas, aparte de lo que había día a día, aparte de como sabía que estaba la limpieza en Cádiz, de lo que lo que todos observamos del mantenimiento urbano… pero como el Ayuntamiento no cumple con la Ley de Transparencia y te metes en la web y no sabes como está, por eso solicité ese informe a la Cámara de Cuentas de los últimos cinco años para saber cómo estaba para la persona que entrara. Ahí ya empezó el runrún. La vida en el Parlamento tiene su etapa pero a mí me preocupaba mucho la situación de Cádiz, aparte de otras iniciativas que llevé para impulsarlas desde Ciudadanos. Cuando llegó el momento de decidirme dije que sí porque es algo que me ilusiona y es un reto muy bonito. Los ayuntamientos tienen la posibilidad de mejorar la vida de las personas que tienen mas cercanas, es preciosa la vida parlamentaria, pero en los ayuntamientos la ves día a día.

-¿Usted es un valiente viendo como le está yendo las últimas elecciones a Ciudadanos, donde está desapareciendo de todas las instituciones? Se presenta en el peor momento de este partido. ¿Le preocupa que pueda haber un fracaso?

-No me preocupa en absoluto. Es cierto que en esta vida es de bien nacidos ser agradecidos. El partido confió en mí en el mejor momento y ahora tenemos que dar la cara en el peor momento los que verdaderamente creemos en este proyecto. A mí no me preocupa porque yo lo que defiendo es un proyecto moderado que defiende la libertad, que defiende el sentido común, que defiende la política al servicio de los ciudadanos y no al contrario. Si yo fracaso con ese proyecto, el fracaso no será mío, sería la sociedad la que ha elegido votar a los partidos corruptos de siempre, los que utilizan a los ciudadanos para alcanzar el poder y a los extremistas. Yo voy a presentar un gran proyecto para la ciudad, con un buen equipo e intentaré ser el mejor candidato posible y, por lo tanto, mi parte de responsabilidad estará cumplida.

-¿Y que le puede aportar a la ciudad? ¿En qué aspecto podría dejar su huella en la candidatura si después sale elegido?

-Lo que siempre estamos aportando los que estamos en Ciudadanos. Buena gestión, una experticia en la vida civil fuera de la vida pública, capacidad de trabajo y la capacidad de consenso y de tender puentes entre unos y otros, que no haya vetos a la hora de las mociones, del día a día. Nosotros podemos hablar con todos porque a nosotros no nos interesa quién trae la propuesta sino si es buena para la ciudad o no. Entonces, no hacemos política con las necesidades de los ciudadanos.

-¿Teme que la gente vea ya a Ciudadanos como un partido que no es útil, que votarles es un voto perdido?

-A mí que alguien me diga cuándo ha sido un voto perdido votar a Ciudadanos. El trabajo que hemos hecho en la Junta de Andalucía ha sido extraordinario. El que realizamos en los ayuntamientos que gobernamos en la provincia de Cádiz, como por ejemplo en San Fernando, El Puerto, Algeciras, en Sanlúcar que estuvimos, la Alcaldía que tenemos en Benaocaz. Nadie puede tener una queja porque la gente sabe que el voto a Ciudadanos es útil, saben que es un voto a gente profesional y que se dejan la piel para mejorar su ciudad o su comunidad autónoma, independientemente del color político que existan. En Andalucía hemos visitado todos los ayuntamientos, en los que estaba el PP, PSOE o el que fuera y eso lo ha hecho Ciudadanos, no el PP. Esa es nuestra diferencia. Nosotros trabajamos para la gente y es el voto más útil.

-¿Cómo llega a Ciudadanos?

-Yo me crié aquí en Andalucía, en Cádiz. Cansado de la corrupción del PSOE que era lamentable. Y más allá de la comunidad autónoma y me veo reflejado en el espejo de muchos amigos míos que votaban al PSOE porque estaban cansados de la corrupción del PP. Había gente que jamás iba a votar al PSOE o al PP. Era necesario un partido de centro que aglutinara a todas esas personas y que verdaderamente luchara por los intereses de los ciudadanos y que limpiara de corrupción las instituciones y que hubiera un partido decente en este país porque daba mucha vergüenza. Entonces, antes de que existiera Ciudadanos yo tenía eso en la cabeza. Cuando surgió, me afilié en 2015 y esperé a que pasaran las municipales porque no tenía ningún tipo de interés de que pensaran que yo venía a buscar algún carguito. Me afilié y me puse a trabajar sin ningún tipo de pretensión y a aportar todo lo que sabía de mi experiencia y poco a poco al final me he visto involucrado por completo.

-En estos ocho años han tenido presencia en el Ayuntamiento. En 2015 hubo dos ediles pero dejaron Ciudadanos al final del mandato y en 2019, después de conseguir tres concejales, su candidato a la Alcaldía se marchó al grupo mixto. ¿Esa trayectoria tormentosa cree que también les puede perjudicar?

-Yo creo que en este caso no. La gente lo que tiene que tener la tranquilidad y la certeza de que ni me voy a ir, ni voy a pegar una espantada, que yo soy de este partido, que creo en este proyecto de centro, liberal y progresista que hace falta y es tan necesario para España, para nuestras comunidades autónomas y nuestras ciudades y evidentemente yo no voy a hacer nada que pueda perjudicar a este proyecto. Yo me fui de las listas del Parlamento pese a que me lo ofrecieron, decliné la oferta y volví a mi trabajo sin hacer ruido y sin problemas. Yo no he venido aquí a formar escándalo.

-¿Cuál es su Cádiz soñado?

-Un Cádiz que se trabaje por él, que se saque todo el partido que se le puede sacar, un Cádiz donde no se tenga que ir la gente joven, que pueda acceder a una vivienda digna; que todo el patrimonio histórico que tenemos sea explotado convenientemente; que la gente no se tenga que ir a otro sitio para encontrar un puesto de trabajo. Sé que los políticos no creamos empleo pero sí tienes la obligación de crear las condiciones adecuadas para que venga esa inversión y se genere ese empleo. Ese es mi objetivo, hacer de Cádiz una ciudad atractiva para que el dinero venga, para que las inversiones vengan, Cádiz tiene un atractivo brutal. Somos una joya del sur de Europa pero no está explotada y sí bajo una capa de suciedad bastante importante. Ese es mi Cádiz soñado, que florezca como ha florecido Málaga.

-¿Qué opinión tiene del alcalde?

-Al alcalde lo he conocido yo personalmente porque coincidimos con el tema de la SailGP, donde estuve bastante implicado. Me parece un buen tipo pero una cosa es ser buena gente pero no está capacitado para gestionar una Alcaldía que maneja 175 millones de presupuesto y que ahora es de 190 millones. Yo a la gente lo que le pido es que vote con responsabilidad, que ya no estamos para mas inventos. No se le puede pedir a una persona que no sabe, que sepa de la noche a la mañana. Si votas a una persona que lo más conocido o destacado que ha hecho es ir con un megáfono y decir que la próxima visita será con dinamita, no puedes esperar que te gestione un ayuntamiento de la noche a la mañana. Bueno, lo gestiona pero como lo ha hecho él.

"Doy por hecho que vamos a estar en el Ayuntamiento. No puedo salir a otra cosa que no sea a ganar”

-¿Qué opina de la encuesta de Centra tanto en la intención de voto, que les deja fuera del Ayuntamiento, y también en la mala impresión que tiene la ciudadanía sobre la gestión del equipo de Gobierno?

-Sobre esto último, se decía que los gaditanos eran los únicos de las capitales de Andalucía que decían que la ciudad había empeorado en los dos últimos años. Eso es mas que evidente. Es curioso que la gente dice que ha empeorado pero el que viene de fuera dice que está muy bonita. Es que Cádiz es bonita pero es que puede ser mil veces mas bonita pero es que con este hombre está peor y ese deterioro ya se estaba viendo en la última etapa de Teófila Martínez, eso hay que recordarlo, y la alcaldesa hizo mucho daño dejando la deuda que dejó a este equipo de Gobierno, que no le estoy quitando responsabilidad a Kichi, pero todo sumado en estos últimos 12 o 16 años en la ciudad ha sido un declive importante.

Con respecto a la intención de voto le doy bastante poca credibilidad. Lo primero es que está dirigida, intencionada, se cogen unos datos de noviembre cuando no había ningún candidato nombrado, excepto Ismael Beiro. Que no nos den representatividad por 200 votos para conseguir los dos concejales. Estamos seguros que vamos a ser muy relevantes, decisivos en esta elecciones de mayo porque vamos a tener representantes en el Ayuntamiento y vamos a ser decisivos. Es más creo que Cádiz va a ser el lugar para el resurgir de Ciudadanos. Volviendo a la encuesta, no sería muy lógico que si al PP en noviembre le dan mayoría absoluta, cambien de candidato y no dejen a Juancho Ortiz.

-Cuando vienen las cosas malas, ¿ahora es cuando están viendo realmente quiénes son de Ciudadanos? ¿Han visto también que en torno a vosotros hubo también mucho oportunista?

-Claro que sí. Lo he vivido, lo he visto. Yo me afilié después de las elecciones de 2015 para que no pensaran que yo venía a buscar nada sino que yo entré porque quería trabajar en un proyecto que me ilusionaba y me ilusiona. Claro que sí lo ha habido y ese ha sido uno de los grandes problemas. Estos oportunistas y mercenarios que los grandes partidos los han comprado para hacerle daño e intentar destruir este partido y no lo van a conseguir. Ahora lo que estoy viendo es que estando los que somos, cómo están volviendo los que eran y que se fueron un poco defraudados. Me encanta que me escriban antiguos compañeros que se dieron de baja diciendo “vamos a quedar para un café, hablamos y vamos a tirar para delante”. A mí me conocen y el que me conoce sé que me va a votar independientemente sea de centro, del PP, PSOE, Vox o Podemos. El que me conoce confía en mí porque soy un tío responsable y trabajador. Pero el que fue de Ciudadanos y se fue defraudada por los diferentes errores que se cometieron, está volviendo y eso me ilusiona mucho. Yo he seguido porque les decía una cosa, “yo creo en este proyecto porque creo que es necesario”. Claro que se cometen errores pero si te vas, no puedes arreglarlo, las cosas hay que arreglarlas desde dentro y yo sigo porque soy muy testarudo.

-¿Cuántas veces le han dicho en estos meses que usted está loco por presentarse y viendo que la experiencia pueda salir mal y, metafórica y políticamente hablando, le puedan partir la cara?

-Siendo sincero y siempre lo soy. Cuando yo lo decidí, lo consulto con mis amigos y familia y todos me dijeron que qué hacía. Acabas de irte del Parlamento de Andalucía, que ha sido una etapa de locura, estás bien porque tengo mi profesión y no vengo a vivir de la política, pero es que yo no puedo dejar morir esto. Sigo creyendo en este proyecto, es que sé que es necesario. Si yo estoy defendiendo un proyecto que es honesto, que es necesario, que aporta moderación, trabajo, la experiencia profesional que tenemos todos, que no aporta nada malo, por qué me voy a avergonzar o a tener miedo a partirme la cara. Primero porque si voy de frente no me voy a partir la cara porque sé que tengo el mejor proyecto. No pasa nada, no tengo miedo. Evidentemente luché en contra de la opinión de mi familia y amigos pero dije que había que dar la cara por este proyecto, que me ha dado mucho y es hora de devolvérselo y para nada avergonzarse. Me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho. No hemos tenido problemas de corrupción por ejemplo. Que hemos podido ser ingenuos, que algunos han tenido el síndrome de Estocolmo por el PP y se han dejado llevar…. Pero yo no tengo nada de lo que avergonzarme.

-¿Cómo va a plantear la campaña?

-Tengo una serie de proyectos estrella pero que son realistas. No voy a vender humo ni proyectos que sé que son imposibles o que dependan de tres administraciones o de acuerdos. Voy a vender lo que sé que puedo hacer por Cádiz, no voy a vender otra cosa. Son buenos proyectos y sé que van a funcionar. Estamos haciendo una recopilación de ideas que sumen a esos proyectos marco, y a partir de ahí he empezado a mover la agenda para reunirme con colectivos y asociaciones para conocer todas las necesidades que ellos tienen y también de lo que nosotros tenemos preparado, exponerles nuestras ideas para ver qué es lo que le parecen.

-¿Qué le parece el debate que ha propuesto el candidato de Adelante Andalucía, David de la Cruz?

-Esta mañana (el jueves) se han puesto en contacto conmigo para preguntarme sobre el debate. A mí me parece bien porque debatir sobre las cosas de la ciudad siempre es sano, siempre que sea con educación y respeto. Lo único que le he dicho a la Asociación de la Prensa que ellos son los profesionales y son los que deben organizarlo para que sea un debate útil y lo único que les he pedido es que todos estemos en igualdad de condiciones. Que si ellos deciden que son los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento y que es lo que a mejor mas me podría beneficiar a mí pero no lo he pedido, todos en igualdad de condiciones Que sea con todos los que se presentan, todos en igualdad de condiciones pero que no tengan máss tiempo los que mas representación tienen. Si somos todos candidatos, igualdad para todos.

-¿Y qué le parecen los llamados outsiders, gente como Ismael Beiro y Eugenio Belgrano?

-El Partido. Andalucista esta tratando de salir adelante y conseguir algún tipo de representación en la ciudad pero Cádiz no es un reality. Es una realidad de 113 mil y pecio de personas que hay que sentirla, pelearla día a día y anteponerla a tu vida personal cuando tú estás al servicio público y esto no es ningún programa de televisión. Lo respeto pero hay que saber donde te metes porque la vida pública no es sencillo y hay que saber lo que hay dentro del ayuntamiento que yo sé lo que hay.

Eugenio ha optado por crear su plataforma y yo no puedo hablar mal de mi amigo y lo único que puedo es desearle suerte.

-En este tiempo que lleva en la política, cuando la ha vivido más por dentro, le ha decepcionado o ha respondido a las expectativas?

-Yo creo que era el único ingeniero que había allí, el único que venía de una empresa privada y para una persona que está acostumbrada a optimizar los procesos, no me podía creer que el Parlamento de Andalucía funcione como funciona, que los procesos sean los que son, que se tarde tanto en hacer cosas que se pueden hacer en mucho menos tiempo, que ni siquiera haya wifi en el Parlamento. La lentitud con la que funciona la administración que desde fuera la sufrimos a veces, pero cuando estás dentro te desespera, sobre todos los que venimos del sector privado, donde todo es mucho más ágil. Creo que el sector público debería ser el ejemplo para el sector privado. Tienen que funcionar tan bien para que sea el sector privado el que se fije en él porque el público es el que mas recursos tiene y el que mejor debería ser que funcionara.

Eso fue lo que mas me chocó y ya después en el tema político como funciona todo, eso ya se queda para mí…

-Ha dicho que de momento no va va a presentar sus propuesta pero si me gustaría saber en qué aspectos va a incidir más?

-Hay una frase un poco cursi para mi gusto pero es verdad lo que dijo Inés Arrimadas: “Ciudadanos es el único partido que aplica la economía con la cabeza y las políticas sociales con corazón”. Entonces de ahí no me voy a mover. Las necesidades sociales de la ciudad evidentemente las voy a cubrir. Lo que sí me parece un poco lamentable es que algunos saquen pecho de que son los que mas ayudas sociales han dado de todos los ayuntamientos. De eso no se puede sacar pecho porque lo que está indicando es que ahora hay más necesitados en Cádiz que nunca. Yo a lo que aspiro es a ser el alcalde que menos ayudas sociales tenga que dar pero porque no le haga falta a los gaditanos y la gente pueda subsistir y pueda salir adelante por ellos mismos y sin ayuda del ayuntamiento.

El tema de la vivienda lo considero básico y fundamental. No podemos perder ya mas población. Creo que aquí llegó a haber más de 150.000 habitantes y vamos por 113.000. Han hecho que Cádiz sea una ciudad incómoda para vivir. Se han destruido 3.000 plazas de aparcamiento y no se han repuesto o más y la gente no viene a Cádiz. Eso repercute en la economía. Entonces, vivienda, asuntos sociales pero todo va a depender de la economía. Vamos a facilitar el acceso a la vivienda a los gaditanos, a la gente que quiera vivir aquí en Cádiz, vamos generar empleo porque vamos a conseguir de Cádiz una ciudad atractiva y cómoda de visitar. El problema del aparcamiento vamos a solucionarlo buscando alternativas y zonas para aparcar. Cuando tengas ya la ciudad limpia, con un servicio que se está pagando y no se está cumpliendo, y una ciudad sostenible económica social y medioambientalmente hablando. No puede ser que tengamos un servicio que gasta mas de 150.000 litros de agua potable y no para hacer absolutamente nada que no este recogido en el pliego. Lo que están haciendo no está recogido en el pliego. Eso no es baldeo, eso es riego. Vivienda, empleo, asuntos sociales y activar el comercio gaditano para evitar que se cierren comercios porque es una verdadera pena.

-¿Ni profesional de la política, ni político profesional?

-Ninguna de las dos cosas. Soy un ingeniero metido en política. Si tú vives de la política, tú vas a hacer y decir lo que sea por mantener tu plato de comida. Entonces te haces un profesional de la mentira. Estamos viendo a Pedro Sánchez como un día dice una cosa, al siguiente la contraria y al tercero la mitad de lo que dijo el primer día, con total impunidad. Lo vemos a todos los niveles de toda esta gente que lleva toda la vida metida en la política y viviendo de esto. Hoy en el PP son mas de centro y en Castilla y León mas de extrema derecha, según lo que convenga. Yo ni me planteo que me metan ese saco.Yo siempre he sido libre decir lo que quiero y lo que creo.

-¿A qué aspira realmente viendo los resultados que ha tenido Ciudadanos? ¿Al menos no perder la presencia en el Ayuntamiento?

-Es que eso lo doy por hecho pero yo no puedo salir a otra cosa que no sea ganar las elecciones. Mi conciencia no me permite pensar que yo puedo quedar detrás de los otros candidatos. Si llevo el mejor proyecto y el mejor equipo y estoy en el mejor proyecto político de este país.

-¿Qué le diría a una persona para que confíe en su proyecto y en Ciudadanos?

-Yo lo que he dicho antes es que las personas que me conocen confían en mí. Yo no vengo aquí a vender la moto, ni engañar a nadie y soy capaz y lo he demostrado en mi vida profesional y también en mi etapa parlamentaria que tengo capacidad conocimiento y recursos para sacar esta ciudad adelante. Si la gente ha confiado en Kichi ocho años, creo que puede confiar en mí cuatro.