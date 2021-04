José Mari y Toñi reabren el Playa Victoria

“Después de una mala racha de salud, necesitábamos esta escapada. La vida es corta y debemos cumplir nuestros sueños”. Y uno de ellos era alojarse en el Hotel Playa Victoria. José María y Toñi, matrimonio de Arcos de la Frontera, se convertían este jueves en los primeros clientes de este señero establecimiento desde que cerró hace seis meses. El Jueves Santo se acabó el calvario. Medio año de espera. José Mari y Toñi llegaban para alojarse dos noches. “Hemos venido a la aventura, pese al levante. El principal requisito era una habitación con vistas al mar”, decía Toñi. El objetivo es “desconectar, callejear por Cádiz. Ya lo hemos hecho muchas veces, nuestros hijos han estudiado aquí”.

La directora del hotel, María del Carmen Villegas, saludaba a los arcenses en la recepción. “Hoy es un día muy bonito”, confesaba. Entró a trabajar allí en 1995, un año después de la inauguración, y es directora desde 2016. “Es un orgullo como gaditana”, apuntaba. El Playa Victoria estaba reluciente. “Hemos estado seis meses realizando tareas de mantenimiento y limpieza”. Las últimas pusieron a prueba al hotel, con el levante haciendo estragos y llenando de arena las instalaciones. Pero la satisfacción era enorme. “Así contribuimos a que la gente venga. Otra ventanita que abrimos a la ciudad. A ver si sirve de efecto llamada”, anhelaba Villegas.

El Playa Victoria pertenece a la cadena Palafox, que tiene hoteles en Zaragoza y el de Cádiz es el único foráneo. “El único que no ha llegado a cerrar es el Alfonso, en la capital aragonesa. De los demás, el primero en abrir es el nuestro. Y es el primero en abrir de los de cuatro estrellas de Cádiz que tuvieron que cerrar”, explicaba la directora. En 2020 abrió el 1 de julio y cerró el 30 de septiembre, cuando ya la situación sanitaria se volvió más delicada.

Tras la Semana Santa el Playa Victoria ansía remontar. “Esperemos que a partir del 9 de abril se recupere la movilidad entre provincias y la ocupación vaya aumentando. Muchos clientes fijos nos van preguntando de cara al verano”, comentaba Villegas. La situación sanitaria será de nuevo la clave, mas la directora del establecimiento gaditano invita a venir a quienes quieran disfrutar de Cádiz. “Con responsabilidad se pueden hacer muchas cosas y los hoteles cumplimos escrupulosamente con la normativa. Muchos clientes vinieron el año pasado por dos noches, a verla venir, a probar, y se quedaron una semana al comprobar que este era un hotel seguro”, argumentó.

Pero una de las últimas medidas del Gobierno no ayuda al sector del turismo y espanta a la clientela que busca turismo de sol y playas. La obligación de llevar puesta la mascarilla en los arenales todo el tiempo excepto para bañarse ha suscitado la polémica. Señalaba María del Carmen Villegas que “los clientes de interior llamaban el año pasado preguntando por esto. Querían venir a Cádiz para tomar el sol y relajarse. Y nos decían que si tenían que estar con la mascarilla en la playa, no iban a venir. Esperemos que esto no sea así este año”.

La reapertura coge al Playa Victoria con un 20 por ciento de ocupación previsto para abril. En un año normal, sin pandemia, la ocupación en temporada alta roza el 100 por cien. “Este año llegar al 75 por ciento, como el año pasado, ya sería un éxito”, admitía. Y no será por falta de promociones: “Hasta un 35 por ciento de descuento para largas estancias y la promoción Smart Room para clientes de la provincia y la capital, con habitaciones desde 60 euros en abril”.

188 habitaciones, todas con terraza, esperan a los turistas. Solo hay que atreverse, que la vida son dos días. José Mari y Toñi lo saben. Sigan su ejemplo.