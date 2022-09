Ismael Beiro: "Me presentaré a alcalde de Cádiz si movilizo lo necesario para cambiar la ciudad"

El empresario gaditano, ganador en 2010 del concurso televisivo Gran Hermano y pregonero del Carnaval de Cádiz un año más tarde, Ismael Beiro está decidido a presentarse a la Alcaldía de su ciudad natal en las elecciones municipales de 2023, según ha confirmado en una conversión con Diario de Cádiz. "Tengo intención de presentarme si movilizo todo lo necesario para cambiar la ciudad", ha comentado a este periódico que ha especificado que "hace falta el compromiso de muchos para cambiar esto aunque si no se dan las circunstancias siempre voy a estar dispuesto a trabajar desde donde sea porque mi ciudad prospere".

La decisión de presentarse si finalmente logra todos los apoyos de busca, tras un periodo de reflexión iniciado el pasado mes de mayo, lo justifica en que "me preocupa y me duele mi ciudad. En los últimos años está perdiendo pulso, competitividad y oportunidades y me duele y mi familia, mis amigos, mi gente están aquí. Siento a Cádiz y me duele ver la ciudad como se encuentra.

Su objetivo de entrar en la política municipal se apoya sobre un proyecto "que está abierto a todos los que quieran participar y que la política sirva para unir por el bien de la ciudad más que para separar. En cuanto a las personas, la idea es que haya un considerable grupo de profesionales que aporten su experiencia, conocimiento y compromiso con la ciudad.

Considera esencial que, tras años de parálisis, es necesario una clara apuesta por "la dinamización de la ciudad. Lo importante es que haya oportunidades para que nuestra gente viva mejor, con una mejor calidad de vida y prosperidad".

Busca para ello un equipo que él denomina "transversal", más allá de ideologías de izquierda o derecha, por lo que considera esencial es unir a "personas que conozcan nuestra realidad, analizando y planteando estrategias y acciones que garanticen un proyecto que pueda hacer de Cádiz una ciudad mejor. Nuestros objetivos es defender el territorio, me identifico con los gaditanos y gaditanas, atentos a la opinión local y el pulso de los barrios".