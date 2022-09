Ismael Beiro: El gaditano que pasó de ser ganador de Gran Hermano a querer la Alcaldía de Cádiz

Los 2000 apenas habían aterrizado en la televisión. Sus programas eran particulares, cambiaron la dinámica de consumo de miles de españoles, los ataron palabras en inglés que recién sonaban por primera vez: 'reality show'. El más famoso de todos ellos, Gran Hermano, que tuvo a toda España pendiente de un chaval de Cádiz que iba todo el día por una casa llena de cámaras ocultas con gorra blanca, gafas de sol y haciendo bromas con particular gracia gaditana. Con todo eso, Ismael Beiro hizo historia al ser el primero en ganar Gran Hermano.

Nada menos que 22 años después, el foco de las cámaras ha cambiado. Ahora no están escondidas tras una pared o un espejo, esta vez apuntan directamente a su rostro. Mientras que eso ocurre, la pregunta que más ha recibido estos meses, desde que este periódico le consultara en pleno Teatro Falla durante el Carnaval 2022, ha sido la de: "¿Te vas a presentar a alcalde de Cádiz?". Entonces, Diario de Cádiz adelantó la posibilidad de que Ismael Beiro se perfilase como alcaldable.

Este mismo 6 de septiembre, AxSí lo ha confirmado como su candidato para las elecciones municipales de 2023. Por lo que Ismael Beiro ya opta de forma oficial a la Alcaldía de Cádiz. En esa carrera, pese a lo anunciado por algunos medios, lo más normal es que no esté Kichi, como también adelantara este diario. El actual alcalde de Cádiz ya ha dejado caer que cumplirá con su palabra de no gobernar más de ocho años.

¿A qué se ha dedicado Ismael Beiro todos estos años?

La mayoría conoce a Ismael Beiro por ganar Gran Hermano. Desde entonces, ha hecho más que eso, dos décadas dan para mucho. Su personaje mediático en los 2000 estaba al alza, en 2003 también llegó a la final de La Isla de los Famosos. Beiro aparecía en muchos lugares hasta que un grave accidente de moto en Madrid, que le dejó en coma 42 días, le apartó de esa vida pública de platós.

Desde entonces, contadas intervenciones en espacios con mucha audiencia. Un cameo televisivo en la serie de Mediaset, Gym Tony, en 2015 y la vez que enseñó su casa de Madrid en la serie de Cuatro 'Ven a Cenar Conmigo', en 2018, son algunas de las reapariciones televisivas de este gaditano icónico en los 2000.

Ismael Beiro, es un gaditano de familia humilde de la calle Hermanos Ortiz de Echaguen del barrio de Loreto, en Cádiz capital. Es el mayor de tres hermanos y pasaba parte de su infancia en el grupo de los scout 'Estrella de la Ruta'.

Lejos del personaje gracioso, ahora es un empresario, es dueño de un bar en la plaza de la Catedral de Cádiz. A su vez, dedica parte de su vida a dar consejos de emprendimiento, tiene libros publicados. Su página web, "la oficial del pisha", según se matiza, en su biografía cuenta quién es Ismael Beiro. En ella, se define como "stand up comedian y actor. Gaditano, cadista y carnavalero y muy güena gente". Si hay un adjetivo que le gusta resaltar en su tarjeta de presentación es el de camaleónico.

El perfil de Twitter de Beiro también aporta más pistas sobre a qué se dedica ahora. Esta es su descripción completa: "Ingeniero Superior. Máster control de calidad. Máster dirección empresas Audiovisuales Máster en Mercados Financieros. Doctorando en Ciencias de la Comunicación".

En algunos de sus tweets, se puede ver que promociona un libro escrito por él mismo titulado 'La Vida es Trading'. En ese mismo post, se enorgullece de pasar de no saber nada sobre el mercado de valores a poder aconsejar sobre ello. Por lo que Beiro, aparte de actor, comediante y empresario, es trader. Un perfil que se dedica a la compraventa de activos financieros.

Al margen de todo esto, ahora Ismael Beiro escribe un nuevo capítulo en sus quehaceres, quiere asaltar la política, ser el regidor de su querida Cádiz, triunfar en su casa. Y lo hace porque cree que la gestión de Kichi hasta ahora no ha sido buena, él confía en ser lo que precisa su ciudad. "Me preocupa y me duele mi ciudad. En los últimos años está perdiendo pulso, competitividad y oportunidades y me duele y mi familia, mis amigos, mi gente están aquí. Siento a Cádiz y me duele ver la ciudad como se encuentra", dijo recientemente a este periódico. Otra de las cosas que caracteriza su irrupción en política es que evita significarse políticamente, se declara que no es ni de derechas ni de izquierdas, que a él solo le importa hacer de Cádiz una ciudad mejor.