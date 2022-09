Kichi y su continuidad: "Lo más rebelde que se puede hacer en la política es cumplir con la palabra dada"

José María González ya ha tomado una decisión sobre su continuidad futura en el Ayuntamiento de Cádiz y sobre su presentación como candidato o no de su formación, Adelante Cádiz, en los comicios locales de 2023. En una entrevista en OC, González afirmó que "la decisión ya la tengo madurada, pero antes tengo que informar a los órganos de dirección de Adelante".

Este diario ya informó que Kichi había decidido cumplir con su compromiso de no pasar de los ocho años en el cargo político, por lo que no se presentaría a la reelección el próximo año. En este sentido se expresa también en la charla con la televisión municipal al reiterar que "mi compromiso fue por ocho años. Estamos en la política de paso, no hemos venido a enriquecernos. Yo tengo mi profesión, mi vocación (profesor de enseñanza media) y pasar a la alcaldía de Cádiz ha sido el honor y el orgullo más importante que me ha tocado en mi vida. Es un acto de amor a mi ciudad y a mis vecinos, como no puede haber otro".

La intención es reunir al órgano de dirección de Adelante Cádiz, para informar sobre su decisión, en un plazo que él indica será breve. "Ahora estamos centrados en el arranque del curso, y cuando éste este medio planteado lo veremos".

Para José María González es muy importante "trasladar a la mayoría que no todos los políticos somos iguales, que no cobramos 3.000 euros al mes sino lo mismo que cobrábamos en nuestro trabajo como profesor. Estamos de paso con una fecha de caducidad". Una decisión que recalcó al afirma que "Lo más rebelde y radical que se puede hacer en la política es cumplir con la palabra dada".