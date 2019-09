“El uso de tablets y dispositivos digitales en las aulas ofrecen una oportunidad para conocer otras opciones que van más allá del ocio y permiten entrenarlos en una herramienta que para ellos es fundamental”. La que habla es Gema Collado, psicóloga infantil de Erytheia Psicología, quien subraya las ventajas del uso de estos dispositivos en los colegios.

“La generacion de los niños con los que se están implantando las nuevas tecnologías son de la era digital, a ellos no les choca cuando les piden tablets en clases, les choca a sus padres porque lo vinculan al ocio”. Gema Collado señala que ésta es su realidad, “yo lo comparo a cuando nuestros padres nos decían que no tenían tele de pequeños y nos asombrábamos, pues ellos no conciben sus vidas sin estos dispositivos, pues han llegado para quedarse”.

Por este motivo, para ella es incluso positivo que se utilice y se les muestren nuevas fórmulas vinculadas a contenidos escolares, que además son más didácticas. “El problema no es que lo usen, sino la sobreutilización, el tipo de contenidos y la ausencia o poco control parental”.