Un estudio del Hospital Puerta del Mar avala que pacientes que han pasado la covid puedan realizarse un trasplante renal

Un estudio realizado por profesionales del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha determinado que los antecedentes de COVID-19 en pacientes que sufren enfermedad renal crónica y son candidatos a un trasplante de riñón no deben contraindicar la realización de este tipo de trasplante, según los resultados y conclusiones de su investigación.

Los pacientes trasplantados renales con infección por SARS-CoV-2 presentan una elevada mortalidad en España, por lo que es muy importante que se detecten los casos que puedan ser positivos antes de proceder a dicho injerto. Sin embargo, existen muy pocos datos sobre la prevalencia y la evolución de los pacientes con antecedentes de COVID-19 que acceden posteriormente al trasplante renal, aspecto sobre el que han incidido los investigadores gaditanos en este estudio, realizado durante la segunda ola de la pandemia.

En sus conclusiones, el estudio señala que los antecedentes de COVID-19 no deben contraindicar el trasplante renal, aunque considera que deben confirmarse varias pruebas PCR negativas para la seguridad del paciente y del procedimiento del trasplante.

La investigación, que se presentará en el 6º Congreso de la Sociedad Española de Trasplante (SET) -el mayor encuentro sobre la actividad de trasplante de órganos que tiene lugar en nuestro país-, ha sido realizada por profesionales del Servicio de Nefrología y el Servicio de Microbiología y Parasitología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En ella han analizado todos trasplantes renales realizados desde finales de abril hasta finales de noviembre de 2020 en pacientes a los que se le realizó cribado con PCR y serología antes del trasplante.

En este periodo de tiempo, la PCR fue negativa en todos los pacientes evaluados en el hospital gaditano como receptores de trasplante renal salvo uno, que fue inicialmente desestimado, pero que posteriormente se reincluyó en lista de espera tras la realización de tres PCR negativas. Finalmente, también fue trasplantado con buena evolución y sin complicaciones relacionadas con SARS-CoV-2, y es el primer caso comunicado en nuestro país de paciente trasplantado después de superar la infección.

En las restantes determinaciones serológicas solo se detectó otro caso (con IgM positiva e IgG negativa) que, una vez estudiado, fue considerado falso positivo.

El estudio concluye que la seroprevalencia de SARS-CoV-2 en la población que ha accedido al trasplante renal en 2020 en Cádiz ha sido baja, y que haber tenido la COVID-19 no debe ser un obstáculo o contraindicación para que un paciente no pueda someterse a un trasplante renal. No obstante, remarca la importancia de que se realicen varias pruebas PCR con resultado negativo para garantizar la seguridad de los pacientes y del trasplante en sí.