Horeca estima que la suspensión del Carnaval traerá pérdidas "tremendas" para la hostelería

Desde que el coronavirus hizo acto de presencia allá por marzo, la hostelería no ha parado de recibir malas noticias. La última ha sido la posible suspensión del Carnaval 2021. El presidente de Horeca, Antonio de María, habla de “el palo más gordo del año” para el sector, considerando la fiesta grande de la ciudad “el momento más álgido en ventas para los hosteleros”. El representante de la patronal hostelera recuerda que la semana de Carnaval, principalmente el primer fin de semana, supone siempre “unos días de ventas espectaculares, principalmente en el centro de la ciudad”, aunque también por la cabalgata en extramuros.

De María asegura que las pérdidas serán “tremendas” y “no solo para la hostelería, sino para toda la ciudad”. Incluso apunta que marcas bodegueras y cerveceras “van a notar bastante la suspensión del Carnaval, puesto que en esas fechas venden muchísimo, más de lo que la gente se imagina”. Añade el daño económico que sufrirán los bares de los alrededores del Teatro Falla sin el Concurso de Agrupaciones, con un mes completo de ventas que se irá al traste. No se olvida de las fiestas gastronómicas previas al COAC, con mucho público en bares y restaurantes.

No se quedan aquí las preocupaciones de los hosteleros. La ausencia de actividades en Navidad, fiesta también de masificaciones, podría provocar otro perjuicio considerable al sector. “Nos tememos también lo peor, porque si no hay Carnaval, que es más tarde, ¿habrá cabalgata de Reyes Magos?”, indica De María. Y es que sin Navidad ni Carnaval en el plano callejero, la hostelería pierde dos oasis anuales. “Entre un verano y otro siempre hemos tenido esos dos fiestas para respirar”, explica. Ahora, con estos dos obstáculos “veremos muchos cierres de negocios porque no será fácil enfrentarse a cara de perro a los meses de invierno”.