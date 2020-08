"El Carnaval en la calle es aún más complicado de controlar que el Concurso"

Después de conocerse que el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas 2021 no se celebrará a causa de la epidemia de coronavirus, queda por saber qué pasará con la fiesta en la calle. Esta mañana, la edil Ana Fernández, como portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, ha señalado que "la realidad es que el Carnaval en la calle supone un problema casi mayor que en el teatro, aun siendo muy problemático, es aún más complicado de controlar". Fernández apuntó que "el Carnaval en la calle supone muchos elementos más a controlar que en el teatro. Habrá que escuchar también a las agrupaciones y ver qué opinan. Entiendo a priori que un Carnaval en el que no haya concurso implicaría que no haya Carnaval en la calle porque las cosas van de la mano".

En rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, la edil añadió que el equipo de Gobierno "está escuchando a todos los órganos que hablan de seguridad y en base a eso se tomará una decisión. Evidentemente el equipo de Gobierno no querría tener que cancelar ni el Carnaval de la calle ni el del teatro, pero si no tenemos la garantía de que va a ser seguro...". Preguntada por si sería posible un Carnaval en la calle con una fórmula diferente respondió que "las agrupaciones tienen mucho que decir. ¿Podemos organizar algún tipo de Carnaval que no esté vinculado al Concurso que nos garantice que no haya contagios o reducirlos pero que mantenga la fiesta? Todo eso hay que verlo". Según Fernández "en un estado ideal de las cosas querríamos que se pudieran desarrollar los dos y estamos por la labor de facilitar cualquier alternativa que nos garantice la salud y el que no vamos a fomentar los contagios".

Por último destacó que "esto no es algo que decidamos de manera unilateral sino que hay que escuchar a las agrupaciones y también a la parte sanitaria. Pero es complicado y es una decisión dura por lo que implica la fiesta en la ciudad y por todo lo que hay alrededor y todas las personas que viven del Carnaval. Y la situación que vivimos es preocupante".