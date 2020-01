El concejal de Urbanismo y Vía Pública, Martín Vila, lamenta que la patronal hostelera Horeca pretenda “secuestrar calles y plazas imponiendo los intereses particulares a los generales”, además de “precarizar más aún, si cabe, a los trabajadores con jornadas de 12 horas”. Ante esto, el edil expone tajante: “Horeca no se puede apropiar ni del espacio público ni de la vida de los trabajadores hosteleros”. Y recuerda que la ordenanza reguladora de terrazas que entró en vigor en julio del pasado año marca unos parámetros y orientaciones con el claro objetivo de priorizar el uso público de las calles y las plazas. “Las terrazas son complementos de las calles y las plazas, no al contrario”, subraya.

Sobre los planos que ha presentado Horeca y que asegura que son fidedignos, el concejal mantiene que no se ajustan a la realidad, y se detiene en lo que ocurre en la plaza San Francisco, “donde se puede ver claramente que no se cumple con la distancia mínima de 1,80 centímetros entre las mesas, por mucho que pongan en un plano que están separadas por una distancia de 1,90”. “Ese plano burdo no se corresponde con la realidad de la plaza, tal y como acreditan los informes técnicos acompañados de fotografías que demuestran que el espacio que dejan entre las hileras de mesas apenas llega al metro. Y no queremos una plaza de San Francisco convertida en dos pasillos peatonales de 1,80 centímetros que se quedan en actos de fe, pues en la práctica no cumplen con el mínimo de accesibilidad. Queremos que en la plaza haya un espacio amplio de tránsito, de esparcimiento y de estancia para los vecinos y vecinas”.

Incide Vila en que la ordenanza establece unos parámetros de accesibilidad y tránsito peatonal con objeto de “dar preferencia al uso público de las calles y plazas, y esto es algo que debe entender la patronal hostelera, pues los intereses generales están por encima de los particulares”.

Lamenta que el presidente de Horeca, Antonio De María Ceballos, quiera “volver al estatus anterior, a lo que pasaba cuando gobernaba el Partido Popular la ciudad. Entonces no había ordenanza y él se sentaba con el concejal de turno para, visto lo visto, imponer su criterio”. “Ahora, en cambio, a la hora de tomar decisiones sobre el espacio público hay una ordenanza que recoge la voz de los colectivos de personas con movilidad reducida, de los vecinos y vecinas, y de los propios trabajadores del sector”.

“Parece que el problema no está en los hosteleros en sí, que incluso algunos han reconocido que se han venido cometiendo abusos con respecto a la instalación de mesas y sillas en la vía pública, sino en quien ejerce de representante, que les hace un flaco favor”.

Asimismo, a Vila le sorprende las críticas realizadas por el PP sobre este asunto, “cuando su participación en la Mesa para la elaboración de la ordenanza fue nula y tampoco presentaron alegaciones. El Partido Popular no se ha preocupado jamás por este asunto, ni ahora ni cuando gobernaba. Quizás entonces fue porque no se atrevía a ordenar las terrazas”. “Parece que Horeca actúa como brazo armado del PP y el PP como brazo político de Horeca”, apostilla.

Por último, el concejal se muestra dispuesto a sentarse con De María para hablar de empleo. “Pero de empleo estable y de calidad, no de empleo precario y con jornadas cercanas a la semiesclavitud, como la que ha propuesto de 12 horas”, puntualiza.