Los hosteleros de las plazas de San Francisco y Mina no dejan de consultar sus planos y la nueva ordenanza de terrazas del Ayuntamiento sin localizar qué deficiencias o irregularidades presentan las mesas y sillas que desde hace años tienen instaladas en el exterior de sus locales para dar servicio a sus clientes y vida a esos dos puntos del casco histórico. Frente a la reclamación del Ayuntamiento para que reduzcan mesas en esas terrazas y tras las declaraciones que hacía el concejal de Urbanismo, Martín Vila, sobre las conversaciones mantenidas hasta la fecha, la patronal de hostelería ha salido al paso de la polémica para asegurar que los negocios “cumplen escrupulosamente con la ordenanza” y denunciar que es el Ayuntamiento el que “pasa olímpicamente” de esa nueva ordenanza.

“Las terrazas respetan todas las instrucciones que vienen recogidas en la ordenanza. Y aún así les han trasladado a los hosteleros que es que ahora hay nuevos parámetros que han consensuado los técnicos con el concejal, pero que no nos dicen cuáles son ni en qué se basan”, ha denunciado el presidente de Horeca, Antonio de María, que reclama al Ayuntamiento y al concejal precisamente lo que el propio Vila indicaba hace unos días: “que se aplique la ordenanza”.

En la plaza de San Francisco los hosteleros han presentado ya una propuesta que prácticamente no varía las terrazas respecto a la actualidad, salvo que las mesas se unen entre sí para habilitar dos pasillos de dos metros de ancho para el paso de personas (alcanzando el exterior hasta los 2,95 metros). Además, el local de hostelería situado en la esquina de la plaza con la calle Rosario ha eliminado ya la fila de mesas más alejadas, igualando la línea con respecto al resto de terrazas de ese lado de la plaza. “Ha eliminado veinte metros de terraza ya por decisión propia”, explica De María.

Respecto a Mina, los planos evidencian también –a juicio de Horeca– que se cumplen todas las medidas mínimas de ancho de calles y pasillos que exige la normativa. Por eso, aseguran no entender el empecinamiento municipal por trasladar las terrazas a los pasillos existentes entre los bancos que rodean la plaza y los jardines. “Es que entre los bancos y los árboles que hay en medio de los bancos los camareros no podrían ni pasar, por no hablar de lo desapacible que queda una terraza en esos pasillos”, se queja el representante de los hosteleros gaditanos. “Hay sitio de sobra a cada lado de la terraza, dos metros y medio hasta los bancos, no hay por qué trasladar de sitio la terraza”, insiste.

No ocupar más de un tercio de la superficie de las plazas, dejar un pasillo que tenga un mínimo de 1,80 o de 2 metros de ancho (según la distinta casuística de cada calle o plaza), dejar un metro a cada lado de las puertas de acceso y las ventanas de los pisos bajos de las casas, “e incluso dejar 65 centímetros delante del banco para los pies del que se siente” son parámetros que recoge la nueva normativa y que Horeca insiste en cumplir a la perfección. Por eso, Antonio de María denuncia que por parte del Ayuntamiento “no vemos una correspondencia ni un querer aplicar la ordenanza, sino unas prohibiciones que llegan a ser absurdas”.

Además, pone el acento en la diferencia existente entre la imagen habitual hoy en día respecto a hace unos años de la plaza de San Francisco –“¿Ya no se acuerda nadie de lo que era esta plaza hace unos años?”, se pregunta– o de Mina, “que era un foco de venta de droga”.

“Parece que hay un interés especial en que las terrazas disminuyan en número”, lamenta el responsable de Horeca, recordando que ya el Ayuntamiento intentó aprobar una primera ordenanza “que reducía las terrazas a la mitad”.

También ha querido desmentir De María al concejal Martín Vila respecto a los planos presentados por Horeca para reubicar las terrazas de San Francisco o Mina. “Hemos colaborado en todo momento, hemos contratado a un ingeniero para que elabore unos planos que están realizados conforme a la normativa”, aseguró, añadiendo que la propia Horeca ha tramitado “cerca de doscientas terrazas ahorrándole el trabajo al Ayuntamiento” y con toda la documentación (seguros sociales al día, seguro de responsabilidad civil, licencia de apertura, planos...) necesaria. Y por eso, Antonio de María considera “muy grave que el concejal acuse a Horeca poco más o menos de estar fuera de la ley, de estar extorsionando a los hosteleros o de no querer que se aplique normativa ninguna”. “Nada más lejos de la realidad”, ha añadido, exigiéndole al concejal “que presente públicamente esos planos que dice que eran falsos y que diga qué puntos de la ordenanza incumplen esos locales”.

Antonio de María coincide con los hosteleros afectados en reseñar que terrazas reducidas y mesas eliminadas es servicio que deja de prestarse a las personas “en unos tiempos en los que las terrazas son muy reclamadas” y, con ello, puestos de trabajo que se pierden. “Y eso que nadie se ha preguntado cuánto vale despedir a los trabajadores que en estos casos llevan muchos años”, ha indicado.

“El Ayuntamiento no está ayudando en nada. Parece que no se trata de una ordenanza para garantizar los derechos de los peatones y la seguridad, sino que la premisa es atacar a la hostelería gaditana. Lo que se quiere es fastidiar, directamente, da la impresión”, afirma el presidente de Horeca, que pide al Ayuntamiento “que recapacite” y “que nos ayude en lo que pueda cumpliendo la ley exquisitamente”.

Este llamamiento se lanza cuando la aplicación de la nueva normativa acaba de empezar a rodar, ante la previsión de que este choque de intereses con los hosteleros vaya a extenderse a otros muchos puntos de la ciudad en las próximas semanas.