El PP pide que se reoriente o se modifique la ordenanza de terrazas

El Partido Popular ha salido al paso de la polémica generada en las plazas de Mina y San Francisco a raíz de la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas para pedir al equipo de gobierno "que reoriente la interpretación" de esa norma, o incluso que se modifique "si hace falta". "Hay en juego 500 puestos de trabajo, y la ciudad no se puede permitir eso", ha añadido esta mañana el líder de los populares, Juancho Ortiz.

El líder de la oposición ha reclamado al equipo de gobierno que se reúna con los hosteleros "y acuerde con ellos la mejor forma de aplicar la ordenanza de terrazas" para evitar "la pérdida de empleos y perjudicios a los empresarios".

El PP ha denunciado que el Ayuntamiento realice una aplicación de la normativa tan exahustiva "cuando no ha tomado ni una sola medida de fomento del empleo". "El IFEF ha pasado de ser un motor de desarrollo y de ayuda a ser un organismo vacío, sin actuación, sin programación y que gestiona a paso de tortuga los fondos Edusi", ha añadido Ortiz, recordando que junto a este desmantelamiento del IFEF el equipo de gobierno ha realizado también desde su llegada en 2015 "el desalojo del centro de negocios de Isabel La Católica y está persiguiendo a los empresarios instalados en el Casino".

"Si no quieren hacer políticas de fomento del empleo, que no lo hagan. Pero al menos que no fomenten el paro", ha insistido el líder de los populares, atacando al equipo de gobierno por no tener en cuenta "que la pérdida de mesas es pérdida de empleo". "El equipo de gobierno ni se plantea lo que supone cada mañana abrir la baraja de un negocio, ni piensa en los que piden un préstamos, pagan sus impuestos y llevan adelante su empresa, no se pone en la piel de los empresarios que crean empleo en la ciudad. Ven al empresario como un enemigo", ha trasladado Juancho Ortiz, que frente a esta imagen ha afirmado que el "99% de los empresarios de Cádiz son gente sencilla que con mucho esfuerzo y trabajo llevan a diario un negocio y además crean empleo".