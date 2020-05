Horeca pide al Gobierno central "mayor claridad" para poder planificar la reapertura de los negocios de hostelería

La organización empresarial que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs de Cadiz, Horeca, ha hecho entrega en Subdelegación de Gobierno de un manifiesto con las reivindicaciones del sector, con el objetivo de continuar reclamando las medidas necesarias para su reactivación. Entre ellas, reclaman "mayor claridad y transparencia al Gobierno para poder planificar la reapertura del sector".

Según han indicado en una nota, una de las principales demandas del sector es la de la concreción de un plan estratégico de relanzamiento y reconversión sectorial tras la pandemia del Covid-19, que se materializaría tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas y municipios.

"A pesar de que el Ejecutivo anunciara este fin de semana que se va a reactivar el turismo nacional a finales de junio y el internacional en julio, el sector denuncia que es necesario diseñar campañas de promoción para la reactivación del consumo y promoción del turismo, al estilo de las medidas tomadas en otros países europeos, como los 18.000 millones de euros que el Gobierno francés va a destinar al rescate del sector o los bonos que va a entregar Italia", han señalado.

Según la asociación, "estos incentivos deben acompañarse de campañas que trasladen confianza a los consumidores sobre la seguridad de los establecimientos frente a la Covid-19". Por otro lado, han reclamad que las medidas adoptadas para relanzar el sector se mantengan en el tiempo hasta lograr la total recuperación del sector.

Los hosteleros han pedido "claridad y transparencia" porque no quieren "que se vuelvan a suceder situaciones que se dieron en semanas anteriores, en las que los hosteleros no pudieron tomar las decisiones adecuadas por no saber si podrían abrir sus negocios hasta unas horas antes". Por ello, para sucesivas fases de la desescalada, han pedido conocer con anticipación suficiente la situación de cada territorio y que esa toma de decisiones empresariales se ajuste a la realidad que les afectará en corto plazo.

Otra de las peticiones del sector ha sido la de fijar la distancia de seguridad como criterio para determinar el aforo de los establecimientos, algo que se ha hecho en todos los países europeos en sus procesos de desescalada, excepto en España y Portugal, donde se han establecido aforos, sumados a la distancia mínima interpersonal.

Por otro lado, el sector ha solicitado el establecimiento de microcréditos, en torno a 25.000 de rápida concesión, así como nuevas líneas de financiación, puesto que "las líneas ICO no son suficientes para el perfil de establecimiento hostelero que impera en el país, compuesto principalmente por pequeñas empresas, micro pymes y autónomos". En este sentido, han pedido la ampliación de las líneas de avales y préstamos al cero o 0,25% sin condiciones.

Además, para aliviar la presión económica a la que están sujetos los empresarios hosteleros, también han exigido la suspensión de los alquileres o rentas de los arrendamientos de los locales de negocio por causas de fuerza mayor desde la fecha de entrada en vigor del Estado de Alarma, y que se adecúe una renta variable y ajustada en función de las fases de reincorporación a la actividad al menos hasta diciembre de 2020. Además, solicitan la prórroga en el pago de las hipotecas.