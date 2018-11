El acto que anuncia Hazte Oír en Cádiz no se celebra en la APC

El acto anunciado para este viernes por Hazte Oír bajo el título Marxismo, feminismo y LGTBI a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez en la sede de la APC no se va a celebrar en sus instalaciones. Así lo ha confirmado la asociación de periodistas en un comunicado en el que ha aclarado que está "absolutamente al margen de la organización de este acto y hasta el día de hoy no ha sido consciente de que era la entidad Hazte Oír la que solicitaba nuestras instalaciones, ya que la petición del espacio no se hizo con ese nombre”.

La APC se manifiesta a favor de la libertad de expresión en todos los casos salvo con los límites que marca la ley, “incluso cuando se defienden ideas antagónicas a las que tenga su directiva”. Así, ha mostrado su compromiso con la libertad de expresión por la igualdad y el respeto a todas las opciones sexuales e identidades de género, “e incluso con anterioridad ya nos hemos pronunciado públicamente e inequívocamente al respecto”. Por este motivo, añade, “nos desagrada ver nuestro nombre ligado al de colectivos que consideramos intransigentes y que fomentan el odio”. Ante esta contradicción y en este caso concreto "hubiéramos necesitado de una reflexión profunda entre nuestros socios para decidir si se cedía este espacio, y en qué condiciones, a Hazte Oír". "Un debate imposible de plantear -añade el comunicado- al no haber sido conscientes hasta que se ha publicitado el acto de a quién realmente se estaba cediendo la sala".

En su afán de servicio público la APC asevera que ha tenido buena fe a la hora de ceder su salón sin pedir información previa sobre el colectivo, “una política que igual es necesario revisar”.