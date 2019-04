El PP lamenta que “durante tanto tiempo se haya utilizado a Fernández con el único objetivo de montar su particular chiringuito de asesores en el que favorecer a sus círculos a través de mesas sectoriales, cursos y talleres sufragados desde lo público”, y le agradecieron que se mantuviera firme.

José Blas Fernández: “Si hubiese firmado los convenios habría cometido prevaricación””

El presidente de la Fundación Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, ve en la respuesta de la Dirección General de Tributos (DGT)sobre el bono eléctrico local la constatación de que “lo que se me estaba proponiendo era algo ilegal que podía llevarme a incurrir en un claro delito de prevaricación”.

Respecto al hecho también constatado por la DGT de que la fundación no cumple con los requisitos que se exigen a las entidades sin fines lucrativos dijo que “eso es fácil y rápidamente subsanable;estoy pendiente de una respuesta del Patronato de Fundaciones para convocar elecciones y presentar toda la documentación que se exige”.

“Tal y como lo han planteado, el bono local no es viable –aseguró– La fundación no puede ser un instrumento”. El edil popular sigue insistiendo en la fórmula propuesta al Pleno en julio de 2018 por el candidato popular a la Alcaldía, Juancho Ortiz: que EC destine 600.000 euros de los 4,6 millones que obtuvo a la puesta en marcha del bono local. La misma propuesta fue reiterada en septiembre, “cosechando sendos rechazos del alcalde que no llegó a explicar nunca por qué”.

“Esperamos que David Navarro cese en su demagogia y EC destine ya parte de sus beneficios a la implantación del bono local o se acojan al estatal, como en otros ayuntamientos”.