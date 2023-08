Gran Regata 2023 de Cádiz: Concierto de Álvaro de Luna, noria gigante y rutas literarias, en el programa de actividades

Aunque no ha estado exenta de "dificultades" y adolece de unos preparativos de "unos dos meses", cuando lo habitual de esta cita "es trabajarla a un año vista", la Regata de Grandes Veleros Magallanes-Elcano es una realidad, como ya lo es la programación de actividades paralelas al evento náutico que estará participado por 16 embarcaciones. "Los barcos son importantes en una Regata, claro está, pero más importante es la ciudad y que esté su esencia", ha defendido el alcalde de Cádiz que, junto a su teniente de alcalde y coordinador municipal de la cita, Juancho Ortiz, y los concejales Carlos Lucero y Beatriz Gandullo, ha presentado la oferta cultural que contará, entre otros, con conciertos gratuitos como el de Álvaro de Luna, Navajita Plateá y Nolasco, la esperada noria gigante y una serie de rutas para "reforzar el perfil literario" de la ciudad que en marzo acogía el IX Congreso Internacional de la Lengua Española.

Así, entre la queja por "no tener ni un presupuesto consignado, ni un pliego hecho", expresada por Ortiz, y la esperanza por "esta ilusionante Gran Regata que, a buen seguro será todo un éxito", como confía el primer edil gaditano, se ha desplegado la esperada programación de ocio que arrancará "un día antes" que el evento deportivo; es decir, del 6 al 10 de septiembre habrá mucho que ver y disfrutar en el interior del recinto del Puerto de Cádiz pero también "fuera, en el centro ciudad", al que los organizadores quieren implicar.

De hecho, el Centro Ciudad es una de "las seis zonas" contempladas en el mapa de las actividades de esta Gran Regata -que en global alcanza ya "un presupuesto de un millón de euros"- que se divide también en Parque de la Regata, Escenario principal, Isla de las Letras, Sombra Infantil y Zona de Conciertos.

Recitales gratuitos que, junto a los ya anunciados de David Palomar y No Me Pises Que Llevo Chanclas, con Toreros Muertos, traerán a Cádiz a artistas como el muy de moda Álvaro de Luna o los atemporales Nolasco y Navajita Plateá, que están celebrando sus 30 años sobre los escenarios. Además, se subirán a la escena otros talentos gaditanos como son los grupos The Agapornis y Motor West o los dj´s Manuel 2 Santos y Lollypop y, por su puesto, una nutrida oferta carnavalera con las chirigotas 'Amo Escuchá (chirigota callejera)' y 'Los Viñanos', los coros ‘Los Martínez’, 'La Voz', 'El día de mañana' y 'La Liga', los cuartetos ‘Escuela Taller de Gladiadores El Pópulo’ y 'El Gran Golpe' y las comparsas 'Los Esclavos', 'Cádiz de mi alma' y 'La Diosa del Mar'.

Pero no todo es música, ni barcos, en la Gran Regata de Cádiz. Así, con la intención de "reforzar el perfil literario que tiene esta ciudad", se ofertarán tres Rutas Nocturnas a partir de las 21.00 horas sobre Cádiz de leyenda (jueves), Un paseo por Kotinuossa (viernes) y Cádiz y el mar (sábado); se instalarán stands de las librerías La Ratonera, La Maga, Roleón, María Zambrano y Bibliopola con libros dedicados a la historia de Cádiz y el mar; se celebrará una mesa redonda que abordará la relación de la ciudad con el mar con la participación de Javier Fornell, Óscar Lobato y Antonio Martínez Ares; además de reservar una zona de biblioteca infantil y una serie de talleres de manualidades y creación de marcapáginas destinados a los más pequeños.

Para ellos, para los pequeños gaditanos y visitantes, habrá en los días de Gran Regata cañón de espuma, pasacalles, desfiles, talleres y una gran noria (32 metros de altura y 96 plazas con 24 góndolas o miradores con capacidad para cuatro personas cada uno de ellos) donde los adultos también podrán disfrutar de una perspectiva "no sólo de la Regata, también de la propia ciudad de Cádiz, nada habitual".

Rutas teatralizadas en las tardes del miércoles al sábado y en las mañanas del viernes al domingo sobre la primera circunnavegación a la Tierra por Magallanes; Concurso de Pintura Rápida, evento con drones y fuegos artificiales ("si el viento de levante lo permite") y una serie de exposiciones realizadas por Diputación y por la Universidad de Cádiz completan la oferta del gran evento donde también tiene cabida la economía azul y el compromiso con la sostenibilidad, tanto en la exposición Una ciudad a bordo del océano como en la jornada sobre la economía de los mares y la oportunidad que supone para Cádiz.

"Se trata de que todos puedan disfrutar de la Gran Regata 2023, por eso hemos querido realizar un programa de actividades tan diverso como atractivo y que muestre el potencial de esta ciudad porque, no lo olvidemos, estamos ante un evento internacional. La Gran Regata es una oportunidad para Cádiz", ha resumido Bruno García.

El evento náutico

La Regata de Grandes Veleros Magallanes-Elcano, que conmemora la primera circunnavegación del mundo completada hace 500 años por la expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián, hace su atraque final en Cádiz entre el 7 y el 10 de septiembre tras partir de Falmouth (Reino Unido) en agosto (15 al 18), pasar por A Coruña (del 24 al 27 de agosto) y arribar Lisboa (Portugal) donde las embarcaciones permanecerán del 31 de agosto al 3 de septiembre.

Así, con los tramos competitivos de Regata de Reino Unido a Coruña y de Lisboa a Cádiz (el tramo Coruña-Lisboa es de paseo) están participando en el gran evento 16 barcos, entre los que se encuentran cinco de la máxima categoría de la Clase A como son Sagres (de Portugal), Cuatehmoc (de México), Capitán Miranda (de Uruguay), Dar Mlodesky y Fredryk Chopin (ambos de Polonia). Junto a ellos, también están navegando Vera Cruz (Portugal), Juan de Langara (España), Tartessos (España), Axs Stella Polare (Italia), Catamarán Maxicat Victoria; Maybe (UK), Challenge Wales (UK), Catamarán Pura Vida, Atyla Excursions Trips; UCA Cádiz y Zarco y Polar (ambos de Portugal).

En Cádiz, donde la Gran Regata ya llegó en los años 1992, 2000, 2006, 2012 y 2016, este año se cuenta con la novedad de ser último destino de un evento que busca la promoción de competiciones y entrenamientos de vela para flota de reconocimiento mundial. Así, aunque todos los barcos juntos no partirán camino a la siguiente etapa, la estampa típica de los veleros marchando con las velas desplegadas tendrá lugar el domingo 10 de septiembre, pues se celebrará una parada naval a las 15:00 horas.

Además, como promete Juancho Ortiz, el "espectáculo está asegurado" en este hito con la participación de la fragata Numancia de la Armada española y dos ‘Harrier’ -un tipo de aviación a reacción militar capaz de realizar despegues y aterrizajes en vertical-. Sin embargo, como ha querido recordar el coordinador de la Regata, no se ha podido contar con la Patrulla Águila ya que "cuando nos pusimos en contacto con ellos, apenas una semana después de tomar posesión el alcalde de su cargo, ya tenían el calendario cerrado".

Programación de ocio completa

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE

20:00 02:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO PARQUE REGATA20:30 22:00 BANDA DE DIXIELAND PARQUE REGATA22:30 00:00CONCIERTO ESCENARIO PRINCIPAL "MOTOR WEST" Y"AGAPORNIS" ESCENARIO PPAL

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

11:00 04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO PARQUE REGATA11:00 12:00 TÍTERES "PEZCICLAJE" SOMBRA INFANTIL12:00 13:00 ESPECTÁCULO INF. DIURNO POMPAS SOMBRA INFANTIL13:00 14:20PASACALLES INFANTIL "TRAVIESA TRAVESÍA" y CAÑÓNDE ESPUMA PARQUE REGATA14:00 15:00 DESFILE "CARIBE" PARQUE REGATA18:00 19:00 CUENTACUENTOS LA ISLA DE LAS LETRAS18:00 20:30 BATALLA DE GALLOS ESCENARIO PPAL19:30 20:30 TÍTERES "PEZCICLAJE" SOMBRA INFANTIL20:30 21:30 ESPECTÁCULO INF. POMPAS (NOCTURNO) SOMBRA INFANTIL21:00 22:00 BANDA DE DIXIELAND PARQUE REGATA21:00 22:00 DESFILE "CARIBE" PARQUE REGATA22:30 00:00CONCIERTO "NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS YTOREROS MUERTOS" ESCENARIO PPAL00:00 01:30 DJ "MANUEL DO SANTOS" ESCENARIO PPAL

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

10:00 12:00 SOGATIRA ZONA CONCIERTOS11:00 04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO PARQUE REGATA11:00 12:00 ESPECTÁCULO INF. DIURNO POMPAS SOMBRA INFANTIL12:00 13:15 MUSICAL INFANTIL "ASALTO PIRATA" SOMBRA INFANTIL13:30 14:50PASACALLES INFANTIL "TRAVIESA TRAVESÍA" y CAÑÓNDE ESPUMA PARQUE REGATA14:00 15:00 DESFILE "LA BULLANGUERA" PARQUE REGATA18:00 19:00 CUENTACUENTOS LA ISLA DE LAS LETRAS18:30 20:00 DESFILE DE TRIPULANTES CENTRO CIUDAD19:30 20:30 TÍTERES "HISTORIAS DE COLORES" SOMBRA INFANTIL20:00 20:30 ENTREGA DE TROFEOS ESCENARIO PPAL20:00 21:30 BANDA DE DIXIELAND PARQUE REGATA20:00 21:30 DESFILE "LA BULLANGUERA" PARQUE REGATA20:30 21:30 ESPECTÁCULO INF. POMPAS (NOCTURNO) SOMBRA INFANTIL21:30 23:00 CONCIERTO "DAVID PALOMAR" ESCENARIO PPAL23:30 02:30 CONCIERTO "NOLASCO Y NAVAJITA PLATEÁ" ESCENARIO PPAL

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE

10:00 12:00 CARRERA DE TRIPULANTES (4.500 metros) PARQUE REGATA11:00 04:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO PARQUE REGATA11:00 12:00 TÍTERES "FRUTA, FRUTA, TU CUERPO LA DISFRUTA" SOMBRA INFANTIL12:00 13:00 ESPECTÁCULO INF. DIURNO POMPAS SOMBRA INFANTIL12:00 14:00 EXHIBICIÓN VEHÍCULOS CLÁSICOS PARQUE REGATA13:00 14:20PASACALLES INFANTIL "TRAVIESA TRAVESÍA" y CAÑÓNDE ESPUMA SOMBRA INFANTIL14:00 15:00 DESFILE "UMSUKA IMBALI" PARQUE REGATA19:30 20:30 TÍTERES "FRUTA, FRUTA, TU CUERPO LA DISFRUTA" SOMBRA INFANTIL19:00 21:00 CARNAVAL PARQUE REGATA20:30 21:30 ESPECTÁCULO INF. POMPAS (NOCTURNO) SOMBRA INFANTIL21:00 22:30 DESFILE "UMSUKA IMBALI" PARQUE REGATA21:00 22:30 ANIMACIÓN "AQUATICA" PARQUE REGATA22:30 00:00 CONCIERTO "ÁLVARO DE LUNA" ESCENARIO PPAL00:00 00:15 ESPECTÁCULO NOCTURNO DE DRONES PARQUE REGATA00:15 00:30 ESPECTÁCULO FUEGOS ARTIFICIALES PARQUE REGATA00:15 01:30 DJ "LOLLYPOP" ESCENARIO PPAL

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

11:00 16:00 APERTURA PARQUE TEMÁTICO PARQUE REGATA14:00 SUELTA DE AMARRAS15:00 EXHIBICIÓN FLOTILLA DE LA ARMADA15:00 PARADA NAVAL