Gestión municipal para San Sebastián

El castillo de San Sebastián iba a convertirse en el Guggenheim gaditano. Iba a ser, también, el Faro de las Libertades y referente de los fastos del bicentenario de la Constitución de 1812. Iba a ser, igualmente, el centro de los conciertos veraniegos de la ciudad y, por último, la mayor atracción turística de la ciudad.

Hoy nada de ello es realidad. Por el contrario, esta inmensa fortificación de 40.000 metros cuadrados, una península dentro de otra, malvive y se arrastra ante el abandono de las administraciones públicas. Lo que debía ser orgullo de la ciudad, como sería en cualquier otra población, se convierte en nuestra vergüenza. Más vale tenerlo cerrado ante el estado casi ruinoso de una parte de sus dependencias mientras que aquellas que sí se reformaron de cara al Doce, permanecen sin uso.

El Ministerio de Medio Ambiente se ha desentendido del mantenimiento de su propiedad; la Junta de Andalucía prometió millones de inversiones hace una década, incumpliendo una tras otra. Sólo el gobierno de Teófila Martínez se esforzó en dar uso a esta equipamiento y realizar inversiones año tras año para ir mejorando la infraestructura.

El final del mandato local de Martínez coincidió con la petición que el Ayuntamiento hizo a la administración central para asumir la propiedad del histórico castillo durante un periodo de 30 o 40 años. Se consideraba que con ello sería más fácil poner en marcha la gestión de las dependencias del mismo.

La petición cayó en saco roto, sobre todo tras el cambio de gobierno. Lo cual no significa que el equipo de José María González no haya dejado de insistir en la misma reclamación.

"Estamos insistiendo ante el Ministerio de Medio Ambiente para la cesión de los usos de este castillo y así poder planificar una actuación en el mismo a medio y largo plazo. Espero que ahora con la llegada del nuevo gobierno de Pedro Sánchez sea más sencillo lograr este propósito", indica el teniente de alcalde de Patrimonio, David Navarro.

Navarro constata, porque no puede ser de otra forma, "que una joya como la que es el castillo de San Sebastián no puede estar en estas condiciones. Lo ideal sería contar con una partida presupuestaria para actuar en él, pero lo que no podemos hacer es gastar sin tener con un plan de uso claro. Entonces podremos hacer una apuesta decidida por el castillo, para lo que espero que el propio Estado ponga los fondos que no ha puesto en estos años".