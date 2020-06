Graves errores en la web de Sanidad en el inicio del proceso de selección de plazas MIR

Tras días de manifestaciones virtuales en contra, el Ministerio de Sanidad ha puesto finalmente en marcha su página web para la elección telemática de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en la que se incluye el MIR. Y tal y como vaticinaron los opositores, la página se ha estrenado con múltiples errores.

Ya desde primera hora de la página ha dado error a las personas que intentaban entrar o navegar en ella. No están, tampoco, todas las plazas ofertadas en la convocatoria oficial faltando plazas de MIR, por ejemplo, en las ciudades de Ceuta y Melilla o en los hospitales Gómez-Ulla y Carlos III. Esto ha ocurrido no solo en la sección de Medicina, sino también en la de Enfermería o Psicología. Así, por ejemplo faltan plazas de matrona en Ceuta y Melilla y de otras especialidades en Zamora, así como plazas de farmacia en Galicia.

Por otra parte, muchos opositores se han quejado de que las plazas se desordenan según se van incluyendo nuevas opciones, lo que echa por tierra todo el trabajo de selección de plazas hasta el momento.

El vídeo que a modo de tutorial ha publicado el Ministerio en su página web indica que se ha de recibir un documento vía correo electrónico tras realizar la firma de la lista de plazas que el opositor haya confeccionado. Múltiples sanitarios no están recibiendo este documento, por lo que no quedaría constancia de que han realizado la susodicha lista. Los que lo reciben indican que es un documento en el que se especifica que es de "carácter informativo", por lo que en caso de que la web diera algún error el día de la asignación de la plaza, el opositor afectado no podría reclamar que hizo la lista de forma correcta. Esto choca con la “trasparencia y garantías” que el Ministerio había publicitado para esta elección telemática.

Otra queja radica en la poca lógica que existe en realizar un sistema telemático para evitar contacto presencial con tener que ir a edificios públicos para obtener el certificado electrónico necesario para la susodicha elección telemática.

Ante las quejas de los afectados, el Ministerio ha respondido que se notificarán las plazas que faltan para ser incluidas en el listado de opciones, lo que ha encendido aún más el ánimo de los opositores, cansados por la nula comunicación que está caracterizando estas atípicas oposiciones.

Por todo esto, los sanitarios han convocado una protesta frente al Ministerio de Sanidad el próximo 23 de junio, así como una serie de manifestaciones virtuales en las que se pide la dimisión o el cese de Rodrigo Gutiérrez, el director general de Ordenación Profesional del Ministerio, que ha desoído las quejas hasta el momento e ignorado a los opositores.