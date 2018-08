EntrevistaYotuel Romero"Orishas se promocionó sin radio, social media o spotify"

El grupo cubano Orishas vuelve hoy a España con su gira mundial actuando en el festival Brota Música, en Rota. Diez años después de su ruptura, sus miembros, que viven esparcidos por el mundo, se reencuentran para presentar nuevo disco, Gourmet, y que nuestro entrevistado relacciona directamente con la comida. Y es que Yotuel Romero (La Habana, 1976) está ansioso de comenzar esta nueva aventura gastronómica-musical por España, de la que se considera todo un enamorado.

-Comenzáis gira en Cádiz, en España, ¿qué conocéis y qué esperáis?

Estoy deseando conocer Cádiz. Me han dicho que Cádiz es como La Habana pero con más salero"

-Pues sí. Volvemos a casa. España para nosotros es muy, muy especial. Esta aventura comenzó en el 99 en Francia, pero fue en España, un año más tarde cuando esto verdaderamente explotó. Y estoy deseando conocer Cádiz. Me han dicho que Cádiz es La Habana con más salero y La Habana, Cádiz con más negritos.

-Y, ¿qué ha sido lo que os ha hecho volver a embarcaros en una gira tan grande por el mundo?

-Viajé a Cuba para experimentar nuevos ritmos y estilos, y al llegar a Cuba me di cuenta que lo que estaba buscando realmente se encontraba en Orishas. Así que decidí llamar a mis compañeros y les dije que si les apetecía de nuevo volver a la carga, esta vez desde un sello mucho más personal, y ellos me dijeron que estaban listos y deseando volver a Orishas, volver a los escenarios.

-¿Era necesario entonces separaros para volver más fuertes?

-Nos separamos en 2008 porque cada cuál quería hacer su música, de ir por su camino, no fue ningún receso... Yo me vine aquí a EEUU, a dedicarme y desarrollarme en la producción y composición. Me apetecía probar exponentes nuevos; la música urbana, latina... Nos ha venido bien , sí.

-Y al volver, ¿cómo os habeis encontrado la industria?

-Hay mucho fast food musical y poco gourmet. Hay mucha explosión de la música urbana latina de pacotilla, tiene que haber una explosión de calidad. Esta música de pacotilla, sería el fast food, lo que ya todos conocemos.

-¿Estáis en ello?

-Claro. Ya conocemos el latino de digestión rápida, el que te llena la barriga, ahora queremos dar a conocer el latino que te alimente. La música es como la comida, por eso el disco se llama Gourmet.

-¿El nuevo disco hace referencia a esto?

-Con este último disco hemos querido que la música se pueda oler, se pueda comer, tocar, ver... Como ocurre cuando comes. Para los latinos y los españoles en la comida encontramos nuestros momentos más importantes; fin de año, navidad, fiestas... La música, igual

-¿Qué sensaciones tenéis con el último disco?

-Imagínate. Nuevo disco 10 años después de nuestra ruptura. El lanzamiento digital sorprendió a toda la industria porque llegamos a España número cuatro de ventas la primera semana. Nos ganó mucho en confianza.

-¿Y en los conciertos?

-Igual. Ver rejuveneciendo nuestra música, a nuestros fans, llegando a los hijos de esos fans. Eso nos llena de placer. Poder renovar la edad en tus fans es lo que todos sueñan.

-Además, con lo que os gusta el escenario, ¿no?

-Tenemos muhísimas ganas de subirnos a un escenario porque de esa manera es como desde el principio hemos promocionado nuestra música. La música de Orishas se promocionó sin radio, sin Spotify, sin social media...Encima de la tarima, como el rock; tarima, sudor, alcohol y rock & roll. Es lo que sabemos hacer, en la tarima es donde vibramos, convencemos a nuestro público.

-¿Deseando que arranque la gira entonces?

-Arrancamos la gira en Cádiz, una gira del 11 de agosto al 20 y pico de diciembre. Muchos países, mucho show, mucho disco que promocionar... Estamos locos por subirnos al escenario en Cádiz, y luego a Benicassim, Colombia, Argentina, Chile... Tenemos muchas fechas y mucho escenario que es lo que realmente nos enamora.

-Y volviendo a casa, ¿cómo véis Cuba?

-Cuba está ahora en un proceso de cambio bastante grande y lento. Están ocurriendo muchos cambios favorables para el país, pero que yo creo que tiene que haber muchos más para estar en conexión con todo el mundo.Sería perfecto que le cubano sea libre para comunicarse con el mundo. Lo bueno es que el cubano ya no sueña con 'el sueño americano'. Ahora empuieza a soñar con 'el sueño cubano'. Es un proceso largo pero ya se están haciendo cosas buenas.

-¿Os véis como una voz reivindicativa de la isla?

-Más que una voz reivindicativa de Cuba tenemos que ser la voz de los latinos en general. Hay muchas cosas duras ocurriendo en Latinoamérica y sólo defender la causa de Cuba es un poco sectario. Pero no sólo ocurre en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, y en todo el mundo. Estamos en un mundo algo confuso en el que parece que no sabemos si el bueno es el malo o el malo es el bueno.