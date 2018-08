EntrevistaFusa NoctaCantante y compositora"Sin hablar de feminismo mis letras son feministas"

Antes de que su No gyals dejara con la boca abierta al jurado de un televisivo talent show, antes de que su personalidad arrolladora y su adictiva manera de frasear enganchara, incluso, a los espectadores que no tenían ni idea de lo que era la música urbana, Miriam Nares (Fusa Nocta) hacía canciones tirando del hilo que le ofrecía una frase que se le cruzaba por la cabeza.

Nacida en Gandía, donde volvió para estudiar el Bachillerato después de cursar la ESO en Villalonga, Miriam Nares se fue a Madrid a estudiar la carrera. "Era ese momento en que te tienes que plantear qué quieres en la vida y me decidí por Publicidad y Relaciones Públicas pero, en el fondo, siempre he sabido que quería más, que quería otra cosa, y que lo que más me gustaba del mundo era la música".

Siempre he hecho lo que quería hacer (dentro de Factor X), lo que hicieron fue potenciarme más lo que yo soy"

-¿Cuándo se convierte Miriam en Fusa Nocta?

-Pues no hace tanto... Empecé a llamarme así en mi primer vídeo que publicamos en youtube, En la ruina, se titula que lo grabamos hace como año y medio.

-Sin embargo lo de escribir y cantar es algo que lleva haciendo desde pequeña, ¿recuerda qué es lo que le impulsó a compartir lo que hacía con la gente?

-Yo me recuerdo, no sé, con 9 años o así escribiendo cositas ya y, lo mejor, ¡escribiéndolas en inglés, que ni sabía ni nada! (ríe) Escribía palabras en inglés tal como sonaban, una cosa muy rara (vuelve a reír)... La verdad que como siempre he sido una persona un poco introvertida pues lo de escribir me ha ayudado mucho, pero, realmente, lo de cantar y mostrar mis cosas delante de la gente no lo hice hasta hace unos cuatro años. No sé, un día lo hice delante de mi familia y noté mucho su apoyo así que decidí enseñar lo que había estado escribiendo a mi amigo Marcos, que también fue productor de mi primera canción, más conocido en el mundillo como Markiuba.

-¿Qué pasó entonces?

-Bueno, no fue lo mismo que con Factor X, ni mucho menos, pero sí noté cómo ganaba suscriptores y, sobre todo, mucho apoyo de la gente, fue lo mismo que noté con mi familia pero con gente que ni conocía, como que sentí que era capaz que la gente que escuchaba lo que yo había escrito se podía sentir identificada conmigo. Eso me dio confianza.

-He llegado a leer que usted es la nueva reina del trap pero no me parece que haga usted trap, ¿no?, al menos no del todo...

-Yo también estoy de acuerdo. No considero tampoco que haga trap. Cojo cosas del trap, pero también del R&B y del soul que son, digamos, mis estilos, pero todavía tengo más estilos por abarcar dentro de lo urbano, así que voy cogiendo lo que me gusta de cada uno y ahí voy dando lo que sale... También he hecho mucho hip hop porque escuchaba rap americano, 50 cent me gustaba mucho, y grupos españoles gamberrillos como SFDK.

-La han comparado con Rosalía, con el rajo de Amy...

-Sí, y con Nathy Peluso... Está claro que no me parezco a ninguna pero es muy bonito que te comparen con tan buenos referentes. Lo de Rosalía, por ejemplo, es que me encanta lo que hace pero yo no hago nada de flamenco... Pero mientras me sigan comparando con gente tan buena, encantada, vamos.

-Sigo con lo que se dice de su música... "trap feminista", ¿sí lo es?, feminista, digo

-Entiendo que lo que quieren decir es que hablo desde una perspectiva diferente a la que hablan los hombres en este tipo de música. No creo que dé un discurso feminista pero sí hablo desde nuestro punto de vista. Digamos que sin hablar de feminismo mis letras son feministas.

-¿Por qué se presentó a Factor X?

-Estuve dudando mucho porque sabía que un formato televisivo no tenía mucho que ver con el rollo al que yo quería dedicarme pero por otro lado vi que era una buena oportunidad para darme a conocer. Así que al final pensé que tenía probar porque había mucho público al que llegar.

-Tras su primera aparición, ¿notó el efecto?

-Que si lo noté... Al día siguiente de que se emitiese mi audición, No gyals se hizo súper viral pero también se notó en mis otros vídeos, si todos llegaban a unas 2.000 visualizaciones, de repente me vi con 20.000.

-Además de público potencial, ¿qué ha ganado con el programa?

-Creo que también la satisfacción de que hay gente que ha llegado a otro tipo de música que no conocía. Y les ha gustado.

-¿Y qué ha perdido?

-Creo que no he perdido nada porque siempre he hecho lo que quería hacer. Yo también temía en cierta forma que fueran a cambiar la imagen, la forma de vestir, las letras... Y al revés, lo que han hecho es potenciarlo más.

-Participa en la banda sonora de una nueva serie juvenil, Boca Norte, ¿cómo llega eso?

-Pues estando yo dentro de la casa de Factor X se pusieron en contacto para que les pasase un temita. Estaba un poco indecisa pero, bueno, les pasé una canción que tenía escrita hace como dos años y le dieron el visto bueno.

-¿Habrá disco suyo pronto?

-Ahí vamos... Ahora dentro de poco sacaré cosas nuevas pero bueno esperemos grabar disco prontito. La verdad es que por otra parte también tengo muchas ganas de grabar y editar bien los temas que hice en Factor X pero también entiendo que la gente lo que quiere es escuchar cosas nuevas.

-Por lo pronto, hoy la podrán ver en El Puerto...

-Y no sabes las ganas que tengo de ir porque tengo una amiga allí que siempre me está hablando de lo bonitas que son vuestras playas, y también de conocer al público porque sé que hay mucha gente que me apoya por allí.