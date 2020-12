Enrique Otero: “Las asociaciones de pacientes juegan un papel muy importante”

Acaban de cumplirse diez años de la puesta en marcha de la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Puerta del Mar, en la que interviene un equipo multidisciplinar de profesionales con el objetivo de "mejorar la capacidad funcional, la recuperación y el estado de bienestar del paciente que ha sufrido un evento cardiológico", según el cardiólogo Enrique Otero Chulián, quien inició la rehabilitación cardíaca en Cádiz junto con la enfermera de Cirugía Cardíaca Juani Delgado.

El doctor Otero cuenta que decidieron poner en marcha esta Unidad al darse cuenta de que "los pacientes que eran operados de corazón, cuando les daban el alta, se encontraban con un vacío importante y, por otro lado, todos los pacientes que tenían un infarto y no eran subsidiarios de intervención, cuando les daban el alta, pasaban a estar un poco huérfanos". Ante esta situación, se encontraban con el miedo de los pacientes, que se planteaban si lo que les había ocurrido podía volver a repetirse, qué actividades podían hacer y cuáles no, o qué pasaba con la actividad sexual.

La Unidad se inauguró el 18 de noviembre de 2010 y a los cinco años, aumentó su capacidad abriéndose otra Unidad de Rehabilitación Cardíaca en el Hospital de San Carlos. Para Otero Chulián, el balance de todos estos años "es muy satisfactorio". Mientras él fue jefe del Servicio, atendían un promedio de 150 pacientes al año, por lo que "entre 1.500 y 2.000 pacientes se han rehabilitado los años que estuve allí".

Dejó la Unidad en el año 2016, tras ser nombrado jefe de Cardiología del Hospital de Jerez, donde montó otra Unidad de Rehabilitación Cardíaca. Recientemente, se ha abierto otra más en el Hospital de Puerto Real, de manera que la provincia de Cádiz cuenta actualmente con cuatro unidades de este tipo. "Solo queda el Campo de Gibraltar. Si allí tuvieran una, la provincia de Cádiz estaría cubierta completamente", resalta.

Enrique Otero Chulián llama la atención sobre el hecho de que en España hay 115 unidades de Rehabilitación Cardíaca, de las que 25 se encuentran en Andalucía. "A nivel nacional, somos la comunidad autónoma con más unidades de Rehabilitación Cardíaca, delante de Madrid, País Vasco y Cataluña".

Este médico asegura que "la prevención secundaria realizada a través de los programas de rehabilitación cardíaca es la intervención con mayor evidencia científica que contribuye al descenso de morbilidad y mortalidad en la cardiopatía isquémica, sobre todo después de un infarto de miocardio, pero también en otros procesos como la cardiopatía isquémica crónica y la insuficiencia cardíaca".

Aporta datos de un estudio realizado en la Unidad de Prevención y Rehabilitación Cardíaca del Hospital Puerta del Mar, en el que hicieron un seguimiento de dos años a un total de 600 pacientes que tuvieron un infarto de miocardio, 300 de ellos estuvieron en programas de rehabilitación y otros 300 no. Los resultados reflejan una reducción de la mortalidad de los que hicieron rehabilitación de un 40% en el primer año. En cuanto a reingresos hospitalarios, la tasa entre los no rehabilitados fue del 25% mientras que entre los que hicieron rehabilitación fue solo del 2,5%. Respecto a los pacientes que les repitió el infarto, un 0,34% habían hecho rehabilitación mientras que un 12% no la habían hecho. Y un 3% de los rehabilitados tuvieron una angina de pecho, pasando al 18% en el caso de los pacientes no rehabilitados.

Enrique Otero destaca que en los programas de rehabilitación cardíaca no sólo se incluye a los pacientes que han sufrido un infarto, sino también a los que han sido intervenidos de una válvula cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca y otras patologías no tan importantes: "En definitiva, las recomendaciones a nivel internacional son que todo paciente que tiene un evento cardiológico tiene que pasar por una unidad de rehabilitación cardíaca".

Afirma que esto no es algo nuevo, "la Organización Mundial de la Salud en los años 60 fue la que dijo qué es la rehabilitación cardíaca y qué pacientes deben hacerla. En España se empezó en los años 80, sobre todo en Madrid, y el pionero fue el doctor Maroto; pero su implantación ha ido poco a poco".

Otero subraya que una vez que un paciente termina el programa de rehabilitación cardíaca en el hospital, tiene que seguir un estilo de vida totalmente diferente al que llevaba antes, "y ahí juegan un papel muy importante las asociaciones de pacientes". Por eso, la enfermera Juani Delgado y él impulsaron la creación de la asociación Trébol de Corazones, de pacientes rehabilitados, en la que Otero continúa participando de forma activa. Cuando llegó al hospital de Jerez y puso en marcha la Unidad, creó también una asociación de pacientes allí.

En el año 2018, Enrique Otero se jubiló de la sanidad pública, pero continúa trabajando como cardiólogo clínico de forma privada en Cádiz y Sevilla, y sigue participando de forma activa en programaciones y comunicaciones. Ha sido presidente del Grupo de Trabajo de Prevención y Rehabilitación Cardíaca de Andalucía, del que todavía forma parte (también a nivel nacional e internacional). Hace un año participó en un congreso internacional en Osaka (Japón), donde expuso el trabajo que se realiza en el hospital de Cádiz, y actualmente está preparando una comunicación para una reunión internacional de Cardiología que se celebrará en Londres el próximo mes de abril.

Ante un dolor en el pecho, acudir pronto al hospital

Enrique Otero Chulián afirma que los cardiólogos están alarmados con el aumento de la mortalidad que está habiendo en España este año por infarto de miocardio. Comenta que se ha comparado lo ocurrido en 2020 respecto al año anterior y "se ha visto que ha habido un descenso del diagnóstico de infartos de miocardio de entre un 35 y un 40% en España, igual que en Inglaterra, que está en el 38%".

Añade que en el año 2019, la mortalidad por infarto de miocardio en España estaba en un 5% "y en lo que va de 2020, ha subido hasta un 7%. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque las personas no acuden a los hospitales por miedo a contagiarse o por miedo a que no se les atienda adecuadamente porque todo el mundo está volcado en el covid–19. Entonces, está aumentando la tasa de mortalidad en los domicilios porque la gente no llega al hospital".

En este sentido, destaca que "cuando se tiene un infarto de miocardio, el tiempo es muy importante: cuanto antes actúes sobre la arteria que está ocluida, menor mortalidad. Al no hacer un cateterismo, suele ocurrir una muerte súbita en el domicilio o en la calle".

Otero reconoce que las medidas adoptadas por la pandemia de covid–19 han afectado a la salud cardiovascular. Por una parte, por el confinamiento y las restricciones de movimientos, ya que el sedentarismo es un factor de riesgo muy importante; y por otro lado, porque se ha cerrado la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de Cádiz, ya que el espacio donde se ubicaba se dedica ahora a la atención de pacientes con covid. Por eso, este cardiólogo lanza "un ruego a las autoridades sanitarias", pidiendo "por favor, que cuando pase el covid, se abran de nuevo las unidades de Rehabilitación Cardíaca de Cádiz y San Fernando".

Y a los pacientes les da dos consejos: "Cuando sientan un dolor en el pecho que dure más de 15 minutos, que acudan a un centro donde puedan hacerle un electrocardiograma o al hospital. Que no lo duden, que no tengan miedo por la situación del covid, porque se pueden morir por el infarto y no por el contagio". El segundo consejo es "que sigan caminando por lo menos 30 ó 45 minutos al día, cinco veces a la semana".