Enfermeros de Urgencias del Puerta del Mar denuncian falta de personal

El personal de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Puerta del Mar denuncia la falta de profesionales que hay en esta Unidad desde el pasado mes de junio y que continúa en septiembre. En un escrito remitido esta semana a la dirección del centro, y firmado por más de 70 profesionales, muestran su "malestar e indignación" por esta circunstancia "que no hace más que contribuir a un deterioro creciente de la calidad de asistencia en nuestra Unidad".

En el escrito, los profesionales de enfermería recuerdan que en la mayoría de los hospitales situados en localidades turísticas andaluzas, se refuerza la plantilla de Urgencias por el aumento de población, y por tanto de la demanda asistencial, en el periodo estival. Sin embargo, en el Puerta del Mar no se refuerza ningún verano, algo que, aseguran, "el personal de enfermería de Urgencias lo tiene asumido"; es más, añaden que "ni siquiera pedimos ese aumento de efectivos. Lo que sí exigimos es que se respete y mantenga en todo momento la plantilla mínima estipulada, que ya de por sí es justa". Esto es algo que, según denuncian, no se ha producido en el periodo estival: "Lo que ha ocurrido este verano sobrepasa los límites. A diario sufrimos la falta de personal, tanto enfermeros como auxiliares de enfermería. Faltas en su mayoría programadas y conocidas (no se trata de "casos puntuales"), a las que no se les da cobertura ni por parte de nuestro cargo intermedio inmediato, ni desde la jefatura de bloque, ni por parte de los supervisores generales, ni desde la dirección de enfermería".

Los profesionales exigen una cobertura del 100% de la plantilla para poder trabajar dignamente

Para los firmantes del escrito, "la gota que colma el vaso" de su paciencia ha sido la no cobertura de un enfermero en turno de noche el pasado sábado 8 de septiembre. Aseguran que "a pesar de sufrir desde el pasado mes de junio continuas faltas de personal sin cobertura (casi a diario), nunca podíamos imaginarnos, ni se había dado nunca la circunstancia, de que se dejara descubierto la falta de un enfermero en turno de noche".

Según trasladan a la dirección del centro, esta situación supone "una temeridad". "Es intolerable que un turno de noche, que cuenta ya de por sí en plantilla con menos efectivos que en los turnos diurnos, dejen huecos sin cubrir. Esto no se puede permitir, porque es una auténtica irresponsabilidad que podría haber tenido consecuencias muy graves para con los usuarios".

También exponen "algunos factores" que "agravan más si cabe la situación". Entre ellos, la plantilla insuficiente de retenes que tiene el Puerta del Mar, "la cual no es capaz de abastecer las incidencias de última hora que se puedan producir" -la función de los retenes es precisamente cubrir las posibles incidencias de faltas de personal inesperadas que se pudieran producir en cualquier Unidad. En el turno de noche, el hospital gaditano dispone de sólo uno o dos retenes de enfermeros y auxiliares de enfermería para todo el centro-.

En el escrito, el personal de enfermería del Servicio de Urgencias del Puerta del Mar manifiesta que se siente "maltratado, menospreciado e infravalorado por la dirección de enfermería, que una vez más se olvida de que trabajamos por y para el paciente, y que estas lamentables condiciones, esta precariedad, no hace más que contribuir a una merma creciente en la calidad de atención al usuario, a la desmotivación del personal, al aumento del estrés, de tensiones, de insultos y agresiones físicas y verbales por parte de los usuarios...". "No podemos asumir la responsabilidad en estas condiciones. No vamos a tolerar más esta situación. No vamos a permitir que ninguneen al personal y a los usuarios con sus políticas de recortes de personal. Y señalamos directamente a la dirección de enfermería como responsable de esta situación, que puede tener consecuencias nefastas".

Estos profesionales piden a la dirección del centro que "tome las medidas necesarias para que situaciones como las que estamos sufriendo este verano no se vuelvan a producir" y exigen "una cobertura del 100% de la plantilla". "Sólo pedimos trabajar en unas condiciones dignas para poder ofrecer a los usuarios una atención, un trato y unos cuidados de calidad", concluye el escrito.