Hoy recorremos la biografía del médico José Rodríguez López, conocido como Don Pepito. José nació en Lebrija el 11 de Noviembre de 1881 y a los ocho años se trasladó a vivir a Écija. Con 14 años se viene a Cádiz donde comenzó a trabajar como mancebo en la plaza de Méndez Núñez (actualmente Mentidero), entonces propiedad de la familia Moyano. Desde su comienzo en la farmacia fue un niño muy despierto y servicial y pronto se ganaría la confianza de todo su entorno, donde era conocido como Pepito. Tenía un gran afán por aprender y compaginó su trabajo en la farmacia con sus estudio y preparación para las pruebas de ingreso en la universidad. Tras lograr superar la pruebas, ingresó como estudiante en la carrera de Medicina, compaginándolo con su trabajo, en la farmacia, donde aprovechaba todas las guardias de las noche para estudiar.

Tras finalizar sus estudios con unas magníficas notas, puso su profesión de la medicina al servicio de los más desfavorecidos. Su humanidad y su espíritu solidario fueron los que le acompañaron durante toda su carrera profesional. Muy pronto se ganó el aprecio y admiración de todos sus pacientes, conocido ya en esa época que ejercía la medicina como Don Pepito. Fue médico titular de Mutualidad Laboral del S.O.E. así como de la Fábrica de Tabacos, que compaginaba con su consultorio particular. Una parte de su actividad profesional la desempeñó en la Fabrica de Tábacos, por lo que fue el médico de todo el barrio de Santa María, donde acudía a tratar a las familias de las empleadas de la fábrica conocida como las cigarreras. Cuando en un casa notaba que tenían dificultades para pagarle, no solo no le cobraba, sino que le dejaba dinero discretamente debajo de la almohada.

Se casó con Trinidad Morales Martín-Bejarano el 13 de Junio de 1915 y tuvo 8 hijos, Guillermo, José Antonio, Antonio, Ana, Mercedes, Manuel y Pepita que fallecería con 8 años. Su domicilio familiar estuvo en la plaza del Mentidero, luego tras un corto periodo en la Alameda, se trasladó a la calle San José 9 donde tuvo su consulta también y finalmente a Cervantes 14, donde sería su residencia definitiva hasta su fallecimiento el 5 de Noviembre de 1967. Allí tuvo la casa familiar y su consulta que después le seguiría su hijo Manuel Rodríguez Morales.

A su fallecimiento por medio de la Fábrica de Tabacos, se le dedicó una calle en la Barriada de Tabacalera; Dr. José Rodríguez López. Fue un adelantado de la época y cuando no existía seguro, creó una cartilla de beneficencia. Dos de sus hijos le siguieron en su trayectoria profesional, José Rodríguez Morales que fue médico de la piel y enfermedades venéreas y Manuel Rodríguez Morales que fue médico de Medicina General y Digestivo.Varios de sus nietos también se dedicaron a la medicina como José Rodríguez Murillo, José Antonio Rodríguez Segarra, Manuel Rodríguez Téllez, Enrique y Carlos González Rodríguez y César, Mercedes y Dolores Remón Rodríguez. Actualmente la saga familiar de médicos de la familia don Pepito, sigue extendiéndose en la cuarta generación con Benigno y Germán Santamaría Rodríguez.

