Deshacerse de lo que ya no hace falta y ganar espacio extra mientras se cuida del medioambiente no es una utopía

Según las estadísticas, en España, el número de personas que tienen una vivienda en propiedad lleva manteniéndose constante, sin importantes variaciones, desde 2009. Actualmente, la mayor parte de los ciudadanos cuentan con casa o apartamento propios. Más concretamente, estamos hablando de casi un 77%. Seguramente, cada uno de estos hogares alberga un montón de muebles y otros artículos en su interior; algo que también puede extrapolarse a los locales comerciales.

Aunque las compras han bajado desde la pandemia y, por tanto, el consumo ha disminuido, lo que está en la casa o en la oficina tiende a permanecer. Así pues, a lo antiguo se le suma lo nuevo, con carácter acumulativo. Esto lleva a que las personas se queden sin espacio donde ubicar sus nuevas adquisiciones. Es cierto que hay a quien le cuesta renovar el espacio, y sustituir unos elementos por otros, pero también está quien quiere deshacerse de lo que no necesita y no encuentra quien se lo facilite.

Para solventar esta situación, se han creado empresas especializadas en el vaciado de pisos. Este es el caso de tuinmueblevacio.com. Al prestar sus servicios en la Comunidad de Madrid y alrededores, sus profesionales son una buena opción para todo aquel que cambie de domicilio, necesite acondicionar de mejor manera su residencia vacacional allí o tenga que darle un lavado de cara a su local comercial.

¿Qué servicios ofrece tuinmueblevacio.com?

Como indica el propio nombre de la empresa, tuinmueblevacio.com se centra en quitar de en medio todo lo que ocupa espacio y, sin embargo, es inútil. Sus empleados se encargan principalmente de vaciar viviendas, pero también: oficinas, locales comerciales y naves industriales. Se dirige, por tanto, a particulares y profesionales. La plantilla está formada por empacadores, cargadores y transportistas cualificados que extraen y trasladan todos los enseres que las personas ya no quieren en sus hogares o negocios. También efectúan demoliciones.

Cuando los trasteros necesitan un lavado de cara

Los trasteros son una gran invención. No obstante, hay ocasiones en que el volumen de cosas almacenadas en ellos aumenta considerablemente. Cuando esto sucede, se puede adquirir otro trastero. Hay compañías que alquilan trasteros, una propuesta muy adecuada para quienes no tienen uno propio en sus casas o, si lo tienen, está ya saturado.Sin embargo, coger un trastero más implica gastar dinero, y no resuelve la cuestión de fondo. Para estos casos, la opción más recomendable es el vaciado de trasteros, que facilita la labor de deshacerse de todo lo inútil, para liberar espacio y poder así entrar nuevos ítems en el trastero ya disponible, sin tener que adquirir uno adicional.

Todos los servicios

A continuación, recogemos todos los servicios que tuinmueblevacio.com presta en Madrid capital y alrededores, y que pueden ser muy útiles para los andaluces que tienen ahí su segunda casa o la sede principal de su empresa:

Recogida de papel, periódicos, revistas...

Limpieza de pisos, oficinas y locales .

. Recogida de muebles y electrodomésticos , tanto de oficina (mesas de despacho, sillas, archivadores...) como de hogar. Los electrodomésticos pueden estar en mal estado o ser antiguos.

, tanto de oficina (mesas de despacho, sillas, archivadores...) como de hogar. Los electrodomésticos pueden estar en mal estado o ser antiguos. Pintura de pisos, chalets, locales comerciales...

Desmontaje y retirada de mobiliario de cocina .

. Traslado de material de oficina (no todo es deshacerse de las cosas, sino también modificarlas de sitio).

(no todo es deshacerse de las cosas, sino también modificarlas de sitio). Retirada de moquetas y cortinas.

y cortinas. Retirada de cuadros y espejos.

y espejos. Desmontaje y retirada de máquinas (un servicio muy solicitado por naves industriales y talleres).

(un servicio muy solicitado por naves industriales y talleres). Desmontaje y retirada de equipos de aire acondicionado y calefacción.

y calefacción. Recogida de trastos (todos esos ítems que la persona ya no necesita).

(todos esos ítems que la persona ya no necesita). Desmontaje íntegro de instalaciones eléctricas.

Cerrajería .

. Demolición de tabiques y paredes , puertas y ventanas, suelos de madera y cerámica... con herramientas propias.

, puertas y ventanas, suelos de madera y cerámica... con herramientas propias. Sustracción de bañeras.

Limpieza de escombros .

. Montaje y desmontaje de muebles, incluidos los que se diseñan a medida y los que se adquieren en Ikea.

¿Quiénes pueden necesitar tuinmueblevacio.com?

Como hemos comentado antes, particulares y empresarios pueden necesitar de un servicio de vaciado de inmuebles y trasteros en Madrid. Por lo tanto, el perfil del cliente es bastante amplio: personas que van a mudarse, propietarios de pisos en alquiler, pequeñas y medianas empresas, multinacionales, negocios de restauración y hostelería, ambulatorios médicos, colegios y universidades, almacenes, centros de logística...De hecho, para lograr atender toda esta demanda, la plantilla de tuinmueblevacio.com trabaja tanto los fines de semana como los días festivos. Además, también dispone de un servicio destinado exclusivamente a las Agencias Inmobiliarias.

La homologación en el vaciado de inmuebles

Que los profesionales estén debidamente acreditados, y que la empresa cuente con la homologación correspondiente, es importante para no incurrir en delitos que puedan, por ejemplo, perjudicar al medioambiente. En el caso de tuinmueblevacio.com, la empresa puede expedir sin ningún impedimento certificados de destrucción de documentos, archivos, material informático y electrónico, catalizadores...

De hecho, uno de sus servicios es la recogida de chatarra (bicicletas, radiadores de hierro y cajas fuertes incluidas). Sus profesionales también se ocupan de la recogida de ordenadores y periféricos (por ejemplo: discos duros externos). Para que el cliente se quede tranquilo con la gestión de los residuos que tuinmueblevacio.com recopila durante el vaciado, presta sus servicios de una manera responsable con el medioambiente.

Una empresa acreditada y autorizada para la gestión de desechos

No todas las zonas de la Comunidad de Madrid cuentan con puntos limpios suficientes. Hay ocasiones en que, además, es difícil llegar hasta el propio punto limpio si no se dispone de un medio de transporte como el coche o el autobús. Por otro lado, los puntos limpios están sujetos a unos horarios que no tienen por qué encajar con el tiempo disponible que cada persona tiene en su día a día. En otras ocasiones, el impedimento es la movilidad del ciudadano. Las personas ancianas o con alguna discapacidad pueden encontrar aún más dificultades a la hora de deshacerse de las cosas que no hacen falta.Por eso, tuinmueblevacio.com tiene un servicio de recogida que lo convierte en una especie de punto limpio a domicilio. De esta forma, la empresa corre con la responsabilidad de deshacerse de los trastos viejos en los lugares que han sido diseñados para que esta acción se lleve a cabo sin perjudicar al medioambiente o, al menos, impactando lo mínimo posible.