Desengaño en el barrio de Santa María de Cádiz con el paso de Kichi por la Alcaldía

"No le hemos pedido demasiado y de lo poco que le hemos pedido no ha hecho nada. No hemos sido un barrio exigente sabiendo las dificultades por las que atraviesa la ciudad, pero yo personalmente esperaba más de él, se lo digo de corazón". Son palabras de Pepe Rodríguez, presidente de la asociación de vecinos del barrio de Santa María de Cádiz.

Él, a sus 78 años, realizó este martes un breve balance, tan breve como negativo. Y para ello se remontó a mayo de 2015 cuando José María González tomaba el testigo de Teófila Martínez, del Partido Popular.

"Ganó en mayo y en septiembre u octubre se acercó con su concejal de Urbanismo, Martín Vila, para ver el barrio a raíz de varias reivindicaciones que le planteé nada más llegar al poder". Pepe Rodríguez le habló del mal estado en que se encontraba la calle Mirador: "Allí la gente mayor no puede transitar con tranquilidad por lo mal que está el suelo".

El muchachito no aparece o ya no se acuerda

"Me dieron la razón y me dijeron del tirón que lo haría con el dinero de las ayudas de la Diputación. Pero ha pasado el tiempo y el muchachito no aparece o ya no se acuerda de lo que hablamos", según reitera el histórico líder vecinal.

Pero Rodríguez se muestra muy objetivo en este aspecto porque dispara sus quejas contra Kichi a la vez que reconoce que después de él se acercaron por el barrio de Santa María todos los partidos y todos se comprometieron a llevarlo a Pleno. "Se aprobó con mayoría absoluta y todo está ahí muerto de risa. Es un auténtico cachondeo".

"Aquí no se ha gastado ni un euro"

En su balance, a mes y pico de las próximas municipales, Pepe Rodríguez lamenta que "con el barrio este alcalde se ha portado fatal. Aquí no se ha gastado ni un euro y no dirá que es porque le hemos pedido mucho". Recuerda el lider vecinal que le habló de la calle Mirador y del deterioro de las pistas de las instalaciones deportivas de La Mirandilla, donde según Pepe Rodríguez faltan unas 40 piedras ostioneras y "eso es un cosa que se ve desde la calle y ya no sé lo si eso lo solucionará éste alcalde o el que venga o la que venga"

De todas maneras, el histórico líder vecinal, a sus 78 años, considera que la deuda de este alcalde no va sólo con su barrio sino con la ciudad entera. En lo que a su barrio respecta, mira con nostalgia "la carrerilla que cogió el barrio cuando se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación del casco antiguo y eso se debe al trabajo de la asociación de vecinos y, sobre todo a los propios vecinos del barrio. Ellos aportaron mucho y rehabilitó todo lo que se pudo rehabilitar".

Lamenta Rodríguez que "con las necesidades que tiene el barrio nos ha dejado de lado".