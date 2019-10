Denuncian irregularidades en una oposición del Ayuntamiento de Cádiz

Varias personas que se están preparando las oposiciones para una oferta pública de empleo de siete plazas de auxiliar administrativo por turno libre en el Ayuntamiento de Cádiz han presentado denuncias ante el propio Ayuntamiento y ante la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local por irregularidades en el proceso.

En concreto, denuncian que tras ser anunciada esta oferta en el año 2016 y publicada en el BOP en diciembre de 2018, el pasado 21 de octubre de 2019 el BOP publicó una modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz que afecta directamente a las bases de la convocatoria y "vulnera nuestros derechos y libertades", según los opositores. Y es que esta modificación concede a los interinos prioridad en los puestos de la convocatoria, con independencia del resultado que obtengan en las pruebas.

La modificación se produce concretamente en el apartado 3 del artículo 11 del mencionado Acuerdo, quedando de la siguiente forma: "La selección de funcionarios interinos se efectuará a través de las bolsas de trabajo generadas a partir de celebración de pruebas selectivas de la última OEP o PEPI ejecutada, en la que todo el personal que en los últimos tres años haya mantenido alguna relación contractual en el puesto de la convocatoria y con independencia de la duración de la misma, en el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz, se ordenará en las bolsas de trabajo con el criterio prioritario de la totalidad de antigüedad en los puestos objeto de la convocatoria y con independencia del resultado obtenido en el proceso correspondiente". Continúa diciendo que el resto del personal "se ordenarán siempre a continuación de estos" en la bolsa correspondiente.

Los denunciantes afirman que ellos asumen que los interinos "siempre van a tener más puntos y más posibilidad de acceder al puesto por la antigüedad, pero es que ahora, ni siquiera necesitan aprobar el examen. Entonces, ya no tiene sentido presentarnos a estas oposiciones, después de llevar dos años preparándonos con mucho esfuerzo, pagando un preparador, quitando tiempo a nuestras familias y horas al sueño. Esto es un robo y una injusticia", expresan los opositores, quienes sostienen que "no pueden cambiar las condiciones a última hora".

Afirman que son conscientes de que es muy difícil acceder a las plazas que se ofertan: "Sabemos que la única realidad a la que podemos aspirar es a poder entrar en la bolsa de trabajo, pero con esta modificación, ni siquiera eso". Por ello, aseguran que con su denuncia, no pretenden quitarle el puesto de trabajo a nadie, "lo único que queremos es que no nos quiten la oportunidad de entrar en la bolsa de trabajo y poder tener las mismas oportunidades que ellos tuvieron en su día, pero con esta modificación se nos hace imposible. Queremos que no haya privilegios y que se cumpla la legalidad".

Según la denuncia que han presentado, la modificación del Acuerdo Regulador de Funcionarios del Ayuntamiento de Cádiz vulnera varios derechos, entre ellos, el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge que "la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Así, entienden que esta situación "incurre en vicio de nulidad absoluta por vulneración de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional" y solicitan que el Ayuntamiento modifique las bases "a fin de restablecer la legalidad vulnerada".

Estos opositores no entienden que se haya hecho esta modificación para beneficiar a los interinos, "cuando se trata de unas oposiciones de turno libre, mientras que para consolidar los puestos de trabajo hay otras fórmulas". Y se preguntan "cómo un alcalde que se dice progresista y que se llena la boca de decir que quiere ser cercano al pueblo, como Fermín Salvochea, permite este privilegio y desigualdad. Además, él ha sido funcionario, ha tenido que pasar por unas oposiciones y sabe lo que es esto".

Estos opositores anuncian que van a llegar "donde tengamos que llegar para que se anule la modificación del Acuerdo. Y si tenemos que poner un contencioso administrativo, lo haremos".