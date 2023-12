Denuncian el colapso en urgencias del Puerto del Mar de Cádiz por falta de camas y personal

La vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlamento andaluz y parlamentaria por Cádiz, Irene García, ha denunciado el colapso que se produce con frecuencia en el área de Urgencias del hospital Puerta del Mar de Cádiz debido a que mantienen controles cerrados y hay falta de camas para atender a los pacientes.

La diputada del PSOE achaca la situación a la falta de personal para poder abrir esos controles ya que no están contratando al personal suficiente, a pesar de contar el Gobierno andaluz con más fondos que nunca para reforzar la sanidad pública "que está peor que nunca". "El problema es que está desviando los recursos públicos a la privada que ha subido en un 51 por ciento su actividad", apunta García.

Lamenta García que "los enfermos tengan que esperar horas y horas en los pasillos y colapsando las urgencias cuando este servicio tendría que estar disponible siempre para lo que pueda venir, además de que son enfermos que llegan en una situación crítica y pasan horas en urgencias sin que puedan estar con su familia en una habitación cuando se han estabilizado". "Que no haya camas, lo sufre el enfermo en situaciones muchas veces muy delicadas; es inhumano que no puedan estar con sus familias y tengan que estar en camillas duras o en un sitio donde no pueden descansar, donde no tienen intimidad, donde no deberían de estar porque está fallando claramente la calidad asistencial", apunta resaltando que "este colapso es fruto de la gestión ineficaz del Gobierno andaluz de la consejera sin que hasta el momento ningún dirigente del PP haya elevado la voz para defender la sanidad que se merecen los gaditanos y gaditanas".

Falta de personal en el Puerta del Mar

En la misma línea, la parlamentaria critica "que la falta de personal generalizada en todo el hospital hace que los sanitarios estén exhaustos, y el área de urgencias lo sufre especialmente porque tienen que soportar esa presión que se suma a las condiciones muchas veces extremas en que realizan su trabajo" y precisa que "no están cubriendo las reducciones de jornada por ejemplo, cuando eso generaba empleo", preguntándose "adónde va el dinero que le reducen a quien lo solicita si no contratan a otra persona como hacían antes". "Han convertido la sanidad en el negocio de unos cuantos", subraya.

Por último, pide un giro en la gestión del SAS para evitar esta situación "ya que aún no estamos en la alta incidencia que se produce en los meses de enero y febrero, qué harán para entonces". Y anuncia que desde el Grupo Socialista elevarán esta demanda al Parlamento andaluz "porque hay que denunciar que los gaditanos y gaditanas están esperando horas y horas en los pasillos por falta de camas". "Profesionales reventados, pacientes desesperados, demoras y listas de espera insufribles, esta es la sanidad a la que le han puesto un cartel de se vende", asegura pidiéndole al alcalde de Cádiz, Bruno García, que eleve la voz y le exija a Moreno Bonilla que cumpla con la ciudad de Cádiz. "Todavía están a tiempo", recalca emplazando al PP a que acepte la batería de enmiendas que el PSOE ha presentado "para que incremente el presupuesto y haya más contrataciones al mismo tiempo que se refuercen los recursos para blindar la sanidad pública en la ciudad de Cádiz".