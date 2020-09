“Estoy convencido de que si hubiéramos puesto cortapisas en ese momento (en el inicio del proceso para el cambio del nombre en el Carranza), también se nos hubiera criticado. La polémica si no la tenemos a la entrada, la hubiéramos tenido a la salida”. El alcalde accidental en el Ayuntamiento de Cádiz, Demetrio Quirós, hizo su primera aparición en rueda de prensa tras el anuncio de la baja por paternidad de José María González ‘Kichi’. A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre una campaña para la concienciación del uso de la mascarilla, Quirós aseguró que si desde el equipo de Gobierno se hubieran planteado unas restricciones previas para que no se aceptaran los nombres propios para la denominación futura del Estadio Carranza “el titular habría sido que el Ayuntamiento limita el derecho a la participación o a la presentación de nombres para el estadio”.

Quirós añadió que “parece que hay un interés especial en que haya polémica en el cambio de nombre y, sobre todo, faltando a la verdad. Hay quien miente y lo hacen en portadas de periódico”.

El alcalde accidental considera que no se dice la verdad “cuando hay actas que desmienten categóricamente lo que se está diciendo y también cuando los miembros de la comisión, que son los que están pilotando el cambio de nombre, dicen que están equivocados”.

A juicio de Demetrio Quirós, lo que hay detrás de ello “es caspa e inmovilismo. Si nos quedamos en el recuerdo de lo que fue y no pudo ser, aquí no se avanza y si una sociedad se ancla en el costumbrismo, nos quedamos en los cuadros de goyescas y creo que la sociedad gaditana no está para eso”.

El edil de Adelante Cádiz asegura que hasta ahora no se ha votado ningún nombre sino lo que se ha producido “es un primer proceso de puesta en común o de tormenta de ideas de propuestas de nombres o nominaciones, y para ello ha podido participar quien ha querido. De hecho, se ha podido demostrar que han podido participar de manera espuria alguna formación política para sus fines partidistas”.

Quirós insistió que sobre esas ideas y propuestas que se han recibido, ha trabajado la comisión” para el cambio de nombre de un estadio y para cumplir una ley que nos concierne a todos”.Quirós afirma que la votación final saldrá de una lista de nombres definitiva y ahí ya será mediante un proceso telemático “con todas las garantías y en el que participen los que tengan que participar y con las personas censadas en la ciudad”.

Cabe recordar que en esas propuestas ciudadanas los nombres más repetidos fueron los de Carranza y Ramón de Carranza, que son los que se quieren eliminar. Asimismo, en una de las reuniones la APDHA propuso a través de su representante que no se eligieran nombres propios porque resisten peor el paso del tiempo, una vez que ya se habían enviado las propuestas ciudadanas.