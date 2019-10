Delkáder, referente del periodismo en España, recibe el premio Federico Joly

“En caso de duda, haz periodismo” es una frase que hizo famosa Augusto Delkáder (Cádiz, 1950) en la redacción de ElPaís en los años 80. “En caso de duda, Augusto Delkáder”, bromea la actual directora de ElPaís, Soledad Gallego Díaz, citada por el periodista Juan Cruz en la glosa al premio Federico Joly, que ayer recibió el gaditano Delkáder en un entrañable acto en el Parador de Cádiz. Resume muy bien el trueque en la frase hasta qué punto el galardón de este año recae en una figura clave de la comunicación en nuestro país durante la Transición.

Gallego Díaz fue compañera de Delkáder cuando éste era la mano derecha de Juan Luis Cebrián, su director, en los primeros años de El País. Posteriormente, el editor Jesús de Polanco le haría el encargo de modernizar la cadena de radio que acababa de adquirir: era la cadena SER. Lo hizo y la llevó a América. En la actualidad Delkáder es presidente de la Cadena Ser y director Editorial de Prisa, que edita El País.

El acta del jurado del III Premio Federico Joly, presidido por Hernán Cortés Moreno, e integrado por Braulio Medel Cámara, José Antonio Carrizosa Esquivel y David Fernández Mejías, recoge algunas de sus cualidades que le hacen acreedor, por unanimidad, a este galardón: “Por su trayectoria personal y profesional y por su defensa a ultranza del periodismo comprometido con la sociedad, en unos momentos en los que la democracia trataba de asentarse en nuestro país, lo que le ha llevado a convertirse en un referente de la prensa española”.

Delkáder agradeció en un emotivo discurso, que no llevaba escrito, el galardón que venía del lugar en el que dio los primeros pasos del oficio. Nacido en Cádiz, criado en la plaza Mina, se sumergió en la historia de Cádiz de la mano de José Joly y Federico Joly, los hermanos que llevaban el Diario de Cádiz cada uno en su parcela, en las madrugadas del bar Lucero, cuando el periódico entraba en las rotativas de la calle Ceballos, junto al Mentidero. Su vinculación con Cádiz, donde se casó con la gaditana Alicia Villar y donde tuvo a sus dos primeros hijos, sigue viva y aún hoy, afirma, lo que hace cada mañana es conectarse con la web de Diario de Cádiz y conocer las novedades de su ciudad, aunque se encuentre en Bogotá, otra ciudad de la que se enamoró.

Al recoger el premio, reconoció que “se me amontonan los recuerdos. Me siento premiado por la que es mi casa, donde tuve las primeras emociones. Mi gratitud a la familia Joly, que ha tenido una influencia definitiva en mi vida y que fue un referente para mí mucho después de que yo dejara el Diario de Cádiz”.

Al acto de ayer no quisieron faltar muchos de sus amigos. Estuvo presente la plana mayor de Prisa:Ignacio Polanco, Manuel Mirat, Soledad Gallego-Díaz, Joaquín Estefanía, Daniel Gavela y Jorge Rivera… También Fernando de Yarza, presidente de Henneo-Heraldo de Aragón y presidente de WAN-IFRA, o lo que es lo mismo, presidente de la Asociación Mundial de Editores de Periódicos.

Otros amigos, como Miguel Arias o Felipe González, le enviaron sus felicitaciones a través de Diario de Cádiz, el periódico que Delkader dirigió en su juventud, cuando aún no había cumplido los 26 años. Para el ex ministro y aún comisario europeo Miguel Arias, que valora de él “ser un gran conversador y un magnífico compañero de mesa porque, como a mí, le gusta la buena comida y los vinos buenos; pero, sobre todo, es un gran amigo, a las duras y a las maduras. Cuando le he necesitado, siempre le he tenido. Es un hombre con una capacidad inusual para formar equipos y hacer amigos”.

En el otro lado del espectro político, el ex presidente socialista Felipe González enviaba a Diario de Cádiz un vídeo en el que afirmaba que “siempre ha sido un periodista de raza, siempre comprometido con la verdad en la información y con la libertad en la opinión. Estoy contento como amigo porque te mereces este premio y muchas cosas más”.