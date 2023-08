David de la Cruz: "Lo hemos hecho bien: Nos encontramos 275 millones de deuda y el PP, con un remanente de 16"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció tras la Junta de Gobierno del pasado viernes 18 de agosto que llevarán a Pleno un expediente de modificación de crédito al haberse cerrado la liquidación de los presupuestos municipales de 2022 con un remanente de tesorería de 16,2 millones de euros. Y que esa cantidad provenía de un incremento en la recaudación municipal, atribuible al trabajo de los funcionarios, pero también a que el anterior equipo de Gobierno no había gastado partidas presupuestarias ya asignadas, entre las que citó una de 2,5 millones en Asuntos Sociales y otra de 500.000 en limpieza y mantenimiento urbano.

A este respecto, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana respondió a este periódico recalcando el diagnóstico económico que a juicio de su formación deriva de la gestión de los anteriores mandatos encabezados por José María González, Kichi: "Que haya un superávit es el resultado de un trabajo bien hecho, porque nos encontramos con un Ayuntamiento endeudado en 275 millones de euros y lo dejamos con 16 millones de remanente". Un resultado que desde el PP interpretan como negativo, en tanto que se dejó de invertir esa cantidad en la ciudad.

"El remanente de tesorería no tiene que ver con el crédito no gastado. Son cosas diferentes que se pueden hacer para confundir", explicó David de la Cruz. "Pero eso es el resultado de una gestión positiva. Nosotros nos encontramos con un boquete de 275 millones de deuda y ellos se encuentran con un remanente de 16 millones, que estaban principalmente destinados para vivienda. Nosotros nos encontramos con un Ayuntamiento con una deuda, con una losa, desde el que no se podía invertir absolutamente nada y ahora sí existen partidas que se pueden invertir. No es el primer remanente que existe. Ha habido otros remanentes de tesorería que hemos invertido, que hemos puesto en la calle. Entre otras cosas, porque hemos vendido la tribuna del estadio. Por eso existe un superávit de 16 millones en vez de una deuda de 275 millones de euros", recalcó el portavoz de Adelante IG.

"Me extraña mucho que el alcalde diga que se han dejado de gastar 2,5 en Asuntos Sociales. De hecho, el Ayuntamiento de Cádiz es el segundo de las capitales de toda España que más invierte en Asuntos Sociales. Eso no está en cuestión porque el anterior equipo de Gobierno fue el que mas invirtió en Asuntos Sociales", añadió David de la Cruz.

A pregunta sobre cómo está siendo la comunicación con el alcalde en estos dos primeros meses de mandato, el portavoz de Adelante IG respondió: "La comunicación con el alcalde es inexistente en este momento. Es verdad que hubo diálogo para el Pleno de organización, pero a partir de ahí ya no nos hemos vuelto a reunir. Mantuvimos alguna reunión con la portavoz para la convocatoria de un supuesto Pleno extraordinario que se iba a desarrollar en agosto pero no han llegado a tiempo, no lo han convocado y por lo tanto no ha habido más comunicación en este sentido".