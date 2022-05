El Cuponazo de la ONCE deja 250.000 euros en Cádiz

El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha dejado este viernes 250.000 en Cádiz, concretamente en la zona de extramuros. Según ha informado la propia organización, el vendedor emplazado en la Avenida Cayetano del Toro (David López) repartió para el sorteo de este viernes 6 de mayo un total de 10 cupones que han resultado premiados cada uno de ellos con 25.000 euros.

El propio David López trasladaba esta mañana su particular alegría por el premio dado. “Ya ha venido un cliente y se nos han caído dos lagrimotes a los dos. Si nosotros somos duros vendiendo en las calles, ellos son más duros aguantándonos a nosotros, no nos dejan nunca, son muy solidarios”, ha afirmado este vendedor a la ONCE, según traslada la propia organización, que también traslada cómo López insiste en su "alegría inmensa". "Anoche pegué saltos de alegría”, reconocía el vendedor.

Además del dinero que recala en Cádiz, el Cuponazo del 6 de mayo ha dejado el mismo premio en Sevilla, con otros diez cupones premiados con 25.000 euros, además de un cupón agraciado con una serie premiada con 100.000 euros también en la capital andaluza. Y en Málaga se ha vendido otro cupón de 25.000 euros a las cinco cifras, por lo que, en total, ha repartido 625.000 euros entre las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, en un sorteo que ha repartido más de 12,1 millones de euros entre ocho comunidades autónomas. La más afortunada ha sido Baleares con la serie del Cuponazo premiada con 9 millones de euros, vendido en Palma de Mallorca.

Conviene recordar que el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.