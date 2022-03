Cs califica de escandalosa la situación con el nuevo contrato de limpieza de Cádiz

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha calificado de “escandalosa” la situación que está soportando la ciudad ante un nuevo retraso de la licitación del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos tras la última resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación de Cádiz. Ante esta situación, la portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado que “este nuevo varapalo es un hecho incontestable y nos demuestra que a este equipo de gobierno no le ha importado la limpieza de la ciudad al no considerarla como un objetivo político prioritario”, a lo que ha añadido que “sin duda, los que pierden una vez más y se están viendo perjudicados son los gaditanos”. “Nos encontramos con un nuevo retraso de consecuencias incalculables debido a la intención del Ayuntamiento de recurrir ante el TSJA, lo que va a provocar que este proceso se vaya a alargar durante unos años. Un tiempo en el que seguiremos con una maquinaria obsoleta y contaminante, y un servicio de baja calidad y en unas condiciones insoportables al no estar adecuado a los actuales medios tecnológicos”, ha señalado.

En este sentido, la concejal de Cs ha criticado al alcalde, José María González, por “el cúmulo de despropósitos que constituyen los grandes pliegos de la ciudad. Mientras que no son capaces de redactar el pliego de transporte, la deriva en el contrato de limpieza está comenzando a resultar grotesca y, al final, la perjudicada es la ciudadanía”. Ante esta situación, Valverde ha insistido en que “habrá que depurar responsabilidades y detectar cuáles son las carencias de personal o las razones políticas por las que ninguno de los grandes contratos, que constituyen los servicios públicos más relevantes de la ciudad, terminan de culminarse y continuamos padeciendo las consecuencias económicas de falta de calidad en la prestación del servicio y de inestabilidad para los trabajadores de las respectivas contratas”.

La portavoz ha afirmado que “a nadie se le oculta que los numerosos problemas que está teniendo este equipo de gobierno con la contratación pública ha venido influyendo en una mal entendida austeridad, de forma que los pliegos se han adjudicado muy a la baja”. Otro de los aspectos que la concejala ha querido resaltar ha sido la situación de los trabajadores, sobre lo que ha apuntado que “parece que este equipo de gobierno no se preocupa por las plantillas de las contratas, que se encuentran sometidas a una inestabilidad laboral y a unas condiciones de inseguridad jurídica que parece que este equipo de gobierno no valora cuando s que abandera las reivindicaciones laborales de otros colectivos fuera de la Corporación”.

Valverde ha insistido, una vez más, en que “estando en el sexto año de prórroga del contrato, el servicio, irremediablemente, se está prestando con un coste más caro para los bolsillos de los gaditanos, con una maquinara obsoleta y contaminante, la cual está ya amortizada, y, por supuesto, con una ciudad más abandonada y sucia”, a lo que ha añadido que “esta situación se va a cronificar en el tiempo, con las consecuencias que esto puede tener tanto en su mantenimiento como en el apartado económico y turístico, ya que la imagen que se van a llevar los visitantes de Cádiz es la menos deseable por la desidia de un equipo de gobierno que no sabe realizar su trabajo”.

Por último, la portavoz ha destacado que “resulta escandaloso que un Ayuntamiento defensor del medio ambiente esté consintiendo que se esté utilizando una maquinaria con más de 20 años, con las nefastas consecuencias que esto conlleva para la contaminación de la ciudad, además de contar con una tecnología totalmente desfasada que no aprovecha las últimas innovaciones para ejercer su función en mejores condiciones”.