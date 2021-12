Cs asegura que el equipo de gobierno "está empeñado en que todo el aparcamiento sea de pago"

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha criticado "el empecinamiento" que tiene el equipo de gobierno en su intención de seguir ampliando las zonas de estacionamiento regulado a toda la ciudad sin plantear alternativas para amortiguar el impacto que estas medidas suponen. La concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha resaltado que, "al final, lo que se demuestra es que este consistorio está empeñado en que todo el aparcamiento en la ciudad sea de pago, sin ni siquiera valorar los daños que esto puede seguir provocando a la actividad económica del municipio". Así, ha resaltado "el perjuicio que se le está haciendo a la hostelería y el comercio con la cantidad de dificultades que se están poniendo a la ciudadanía para poder ir a los negocios con la mayor accesibilidad posible, especialmente cuando en las localidades del entorno se ponen muchas facilidades a los consumidores, por lo que vemos, en un momento en el que se debe apostar por facilitar la recuperación económica, que solo se trabaja para poner más trabas y restricciones".

Para la edil, la política del Ayuntamiento, y en concreto del concejal Martín Vila, es "un sinsentido, ya que parece que el único interés es que toda la ciudad cuente con zonas azules, verdes y naranjas sin que se articulen otras medidas conjuntas como el refuerzo y la mejora del transporte público y sin abrir ningún tipo de diálogo con vecinos, comerciantes y empresarios de las zonas afectadas, tal y como hemos visto que ha sucedido en diversos espacios de la ciudad". Incluso, Fidalgo ha pedido que "no se venda como un éxito en toda la ciudad algo que en determinadas zonas no lo es, ya que muchos vecinos se quejan de que en varios lugares del casco antiguo los problemas de aparcamiento no se han solucionado con los nuevos espacios de estacionamiento regulado, ya que siguen dando las mismas vueltas para encontrar un aparcamiento al haberse expedido un número superior de tarjetas de residente que el de plazas disponibles".

Fidalgo ha asegurado que "no criticamos que se vaya hacia una política de reducción de uso del vehículo privado, lo que afeamos es que estas medidas están siendo meros parches al no contar con medidas alternativas o disuasorias que, sin ahuyentar a los vecinos y los visitantes, hagan que se opte por otro medio de transporte". Ante esto, la edil ha remarcado que "es inconcebible que se pongan continuas trabas al vehículo privado cuando este ayuntamiento ya lleva acumulados varios años de retraso para sacar a licitación el nuevo pliego de transporte urbano, por lo que los gaditanos seguimos sufriendo un servicio obsoleto, contaminante, con frecuencias de paso en algunos casos desesperantes y que no está adaptado a la realidad de la movilidad de la ciudad".

A esto ha añadido que "tampoco se está planteando la potenciación de los aparcamientos disuasorios en la gran cantidad de solares que actualmente tenemos vacíos en la ciudad, una medida que se debería complementar con la puesta en marcha de autobuses lanzadera que permitan acceder rápida y cómodamente al centro de la ciudad". La concejala de Ciudadanos también ha planteado que "el objetivo de la zona azul es permitir la rotación en lugares masificados por la presencia de comercios o edificios de las administraciones públicas, por lo que el planteamiento de abrir su implantación a barrios como el de Astilleros solo tienen como intención complicar aún más la vida a los vecinos y convertir el aparcamiento en la ciudad en un artículo de lujo". Fidalgo ha apuntado que "desde Cs siempre hemos apostado por un plan de movilidad urbana sostenible de forma integral, que facilite el día a día y mejore la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas". Por todo ello, Fidalgo ha reclamado al equipo de gobierno que "deje de tomar medidas sueltas para aparentar que están haciendo algo y que trabajen con un planteamiento global de verdad, que abarque una política realista que facilite la vida a los gaditanos y que permita que los visitantes puedan llegar a Cádiz para disfrutar de la ciudad sin problemas".