Emasa da por aparcada la crisis del Covid y circula con viabilidad

El debate parece ya zanjado. El PP parece haber renunciado definitivamente a la construcción del aparcamiento subterráneo de Plaza de Sevilla, después de que dos millones que suponían una parte de su financiación han sido empleados por el gobierno de José María González en inversiones varias. Aunque otros sectores del partido liderado en Cádiz por Juancho Ortiz insisten en no dar por perdido el proyecto si hubiera un futuro regreso a la Alcaldía.Desde Emasa, se insiste en que ese subterráneo es “inviable” y elevan su coste (que el PP mantiene que era de cuatro millones de euros, dos que ya tenían de la venta de Talleres Faro y otros dos por medio de un préstamo que estaba preconcedido cuando perdieron el gobierno de la ciudad en 2015) por encima de los ocho millones y medio.La clave está en el estudio geotécnico que desde Emasa indican que el PP obvió utilizando el de la ampliación de Canalejas, “que está bastante distancia del que querían hacer bajo la Avenida de Astilleros”. Ese estudio concluía que bajo el asfalto en esa zona “había un alto nivel freático, por lo que había que profundizar muchos metros para asentar el subterráneo”. De ahí que técnicamente fuera compleja la operación y, según insiste Emasa, económicamente inviable.

“La situación, por tanto, apunta a todo menos a que Emasa no es viable”, afirma rotundamente el gerente, que asegura que en la empresa existe “preocupación cero” por su futuro, que se considera bien asegurado.

A estos buenos resultados económicos se le suma la otra clave fundamental en el estado de salud actual de Emasa: dos créditos solicitados al inicio de la pandemia y que permitirán hacer frente a las pérdidas generadas en 2020 . En concreto, el gerente explica que al comenzar las restricciones del Covid se decidió suscribir dos créditos ICO; uno de 1,1 millones de euros y otro de 700.000 euros para hacer frente al escenario que irrumpió detenidamente y que hizo caer los ingresos a cero, incluido el de la grúa municipal “que sólo funcionaba para casos de emergencia”. El préstamo que se está utilizando es el de 1,1 millones de euros, cuyo período de amortización comienza en mayo de 2023 gracias a una prórroga solicitada recientemente. “Y el préstamo de 700.000 euros no se ha tocado” , indica Jesús Martínez, que explica al respecto que la empresa está valorando ahora si devolverlo íntegramente o bien mantener esa cantidad teniendo en cuenta que la pandemia aún no ha terminado y las favorables condiciones de ese crédito ICO.

El repentino cierre a la movilidad que se decretó en marzo de 2020 a consecuencia del inicio de la pandemia y la situación de confinamiento y de restricciones que se alargó durante meses ha puesto a prueba a la empresa municipal de aparcamientos , Emasa . Dentro de la crisis que de algún modo afectaba a todos los órdenes, esta sociedad era más directamente afectada por cuanto su principal y casi única fuente de ingresos se genera en la recaudación de los parquímetros, que durante meses no estuvieron en funcionamiento en las zonas azules y naranjas y que se vieron notablemente afectados también en los aparcamientos de titularidad municipal. No obstante, y pese a las críticas y advertencias de la oposición, los responsables de Emasa transmiten una absoluta tranquilidad de cara al futuro y garantizan la viabilidad de la empresa.

Más trabajo en plena crisis

El estallido de la pandemia supuso un duro varapalo para las empresas de aparcamiento, que vieron cómo sus ingresos se redujeron considerablemente o directamente dejaron de recibirse ante el confinamiento de la población, el cierre de las actividades económicas no esenciales y otros factores que se desarrollaron durante el año 2020 y parte de 2021. En este sentido, Martín Vila pone como ejemplos lo ocurrido en Málaga, cuya empresa municipal de aparcamientos ha arrojado unas pérdidas de ocho millones de euros, o Barcelona, donde se acordó un Erte que ha afectado a ocho mil trabajadores, “por poner dos ejemplos de dos ciudades gobernadas por distintos signos políticos”.

Frente a estos escenarios, Vila destaca el caso de Cádiz, que pese a dar unas pérdidas de un millón de euros el pasado año afronta con optimismo el presente y el futuro debido a esa mejora económica de 2021 y a los dos créditos ICO solicitados. “Es más, durante la pandemia se aumentó la contratación de la plantilla para garantizar el teletrabajo o la no asistencia de todo el que lo necesitara”, señala el concejal de Movilidad; una plantilla a la que no se aplicó ningún tipo de reducción horaria o laboral, pese a que podía acogerse a las apoyadas por el Gobierno estatal.