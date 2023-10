La Cruz Roja y el Cantón en San Fernando

Poco después de establecida la Cruz Roja en Cádiz se comenzó a ver la utilidad de esta gran iniciativa del suizo Henry Dunant que como vimos en nuestro anterior artículo tuvo como primer presidente en Cádiz a Juan Bautista Chape Fernández.

Tras la proclamación del cantón de Cádiz el 19 de julio de 1873 por Fermín Salvochea, San Fernando se adhirió al mismo. Sin embargo, José Ignacio Rodríguez Arias, capitán general del departamento, no reconoció la autoridad del cantón alegando que la base naval y los buques sólo obedecían órdenes del gobierno central. Las hostilidades comenzaron la noche del mismo 19 de julio.

En este contexto, desde Cádiz, Salvochea, al día siguiente, 20 de julio, envió a San Fernando dos compañías de Artillería del Ejército —con cuatro cañones— y seis compañías de voluntarios, retirándose los efectivos de la Armada —leales a Madrid— al Arsenal de la Carraca.

Las tropas cantonales recibieron muy pronto refuerzos. El 21 de julio un remolcador se unió al cantón desde Cádiz y fueron enviados por ferrocarril 900 hombres —con dos cañones—, comandados por el brigadier Pedro de Eguía y Lemonauria, quien envió un ultimátum al capitán general José Ignacio Rodríguez Arias, intimándole a la rendición.

La Guía Rosetty refleja:

“Los del cantón tenían cuatro hospitales: uno en el cuartel de San Carlos y los otros tres dentro de la ciudad; el de San José, otro instalado en la casa de la Condesa de Morales y el último establecido por la Asociación de la Cruz Roja en la calle Real en los bajos de la que ocupa el colegio de San Cayetano, en cuya elevada torre flotaba al viento como símbolo de paz y caridad la bandera cruzial blanca y roja que usa tan benemérita institución, cuyos individuos se trasladaron a este paraje después de roto el fuego, con motivo de haber tenido que abandonar el de la tienda del Serrallo, en cuya puerta cayeron multitud de cascos de granadas y algunas balas rasas en sus proximidades; dejando sin embargo establecidas avanzadas con camillas en las inmediaciones de todas las baterías; servicio que continuaron prestando con la mayor exactitud en los días sucesivos”.

El periódico de ciencias médicas ‘El Genio médico-quirúrgico’ en su vol. 19; 932-979 refiere:

“[…] De Sevilla nos hacen grandes elogios de los profesores de aquella ciudad en la curación de heridos. En Cádiz no saben que decir en alabanza de la Cruz Roja en los recientes acontecimientos de la Carraca, y el cuerpo de Sanidad del ejército y de la Armada encuentra en todas partes satisfacción a sus inapreciables servicios. Consolador es en estremo admirar esta conducta en medio de las discordias que nos desgarran”. G. y C.

Fuentes de hemeroteca extranjeras también se hicieron eco de estos sucesos. En el ‘Bulletin international des sociétés de secours aux militaires blessés nº 17’ de 1873 aparece descrita la actuación de la Cruz Roja en San Fernando (Cádiz).

“Le 20 juillet 1873, la lutte ayant commencé entre les insurgés et les troupes enfermées dans l’arsenal, la commission de Cadix se constitua en session permanente. Le 21, une ambulance partit pour San Fernando avec un matériel pouvant suffire à 200 blessés et fut reçue avec enthousiasme par la population. La Croix rouge se transporta au collége de San Gayetano, et le 23 le service était complétement organisé. Un accident grave étant survenu dans l’une des batteries, les autorités révolutionnaires ordonnèrent que deux membres de la Croix rouge se tînssent constamment au pied de chaque canon. Le chef de l’ambulance voulut d’abord refuser, mais il dut céder sur les instances des hommes placés sous ses ordres, lesquels demandèrent à marcher aux batteries pour recueillir les blessés et les morts. Le 5 août l’ambulance retourna à Cadix. On peut affirmer hautement que la Croix rouge avait rempli son devoir”.

(Traducción) “El 20 de julio de 1873, iniciada la lucha entre los insurgentes y las tropas encerradas en el arsenal, la comisión de Cádiz formó sesión permanente. El día 21 partió hacia San Fernando una ambulancia con material capaz de atender a 200 heridos y fue recibida con entusiasmo por la población. La Cruz Roja fue trasladada al colegio de San Gayetano (San Cayetano), y el día 23 el servicio quedó completamente organizado. Habiendo ocurrido un grave accidente en una de las baterías, las autoridades revolucionarias ordenaron que dos miembros de la Cruz Roja permanecieran constantemente al pie de cada cañón. El jefe de la ambulancia inicialmente quiso negarse, pero tuvo que ceder ante la insistencia de los hombres bajo sus órdenes, que pidieron marchar hasta las baterías para recoger a los heridos y muertos. El 5 de agosto la ambulancia regresó a Cádiz. Podemos afirmar en voz alta que la Cruz Roja ha cumplido con su deber”.

La Guía Rosetty reseña el nosocomio isleño que recibió más heridos: “[…] El hospital que recibió mayor número de heridos en este fué el de San José; habiéndose espontáneamente prestado a su asistencia todos los médicos de la localidad”.Uno de los heridos fue el propio alcalde de San Fernando, Federico Mota Francés, de 35 años, al reventar un cañón mientras atacaba el Arsenal de la Carraca desde la Población Militar de San Carlos. Durante la respuesta desde el arsenal, el 24 de julio, un proyectil cayó sobre el Hospital de Marina de San Carlos, debiendo ser evacuado en su totalidad, estableciéndose provisionalmente en la Casa de la Condesa de Morales. El 2 de agosto, nueve días más tarde, el nosocomio regresó a su ubicación original.Nuevamente la Guía Rosetty nos trae datos sobre la atención a Federico Mota por la Cruz Roja:

“[…] es conducido en una camilla, por propia petición, a la ambulancia de la benéfica Asociación de la Cruz Roja, en un estado que causaba espanto verle: horriblemente desfigurado, todo su cuerpo convertido en una inmensa llaga, abrasada la cara, costados y sobre todo la región abdominal, con dos grandes heridas además causadas por las tablas del cajón, una en el muslo derecho en dirección oblicua, de bastante profundidad, y la otra en la cintura. Este desgraciado fue solicita y esmeradamente asistido en la ambulancia, según requería lo crítico de su situación; pero siendo indispensable aplicarle un tratamiento especial para el cual se carecía allí de elementos, fue trasladado al hospital de San José, donde después de los mas acerbos sufrimientos, falleció a la una y media de la tarde del siguiente día. ¡Dios haya tenido misericordia de su alma!”.

En el hospital de caridad de San José, el alcalde Federico Mota Francés, con heridas de extrema gravedad, fue asistido por su director, el doctor José María de la Herrán, quien, seguidamente, y, en el mismo año, le sustituyó en la alcaldía de la ciudad.En la Biblioteca Nacional, contamos con otra fuente de hemeroteca, ‘El Imparcial’, que con fecha 14/8/1873 recoge el número de heridos y muertos:

“Según el Comercio de Cádiz, las bajas que tuvieron en San Fernando las fuerzas revolucionarias por el fuego que sostuvieron en el arsenal de la Carraca fueron unos cuarenta heridos y contusos asistidos por la asociación de la Cruz Roja, que desde los primeros momentos asistió allí a prestar sus humanitarios servicios, y 16 heridos, 19 contusos y 2 muertos, que tuvo a su cargo la ambulancia de sanidad militar”.

Por último, una vez sofocado el movimiento cantonal en la Bahía de Cádiz, en el parte oficial de la defensa de la Carraca redactado por José Ignacio Rodríguez Arias, capitán general del Departamento de Cádiz, se recoge como durante la defensa de la Carraca miembros de la Cruz Roja ofrecieron sus auxilios:

“[…] A las tres de la tarde entraron en este punto dos miembros de la Sociedad de la Cruz Roja ofreciendo sus servicios, que fueron atentamente agradecidos” (Gaceta de Madrid: nº 222, de 10/08/1873, página 1326).

Como hemos puesto de relieve, desde su establecimiento en Cádiz la Cruz Roja ha ayudado a todos los que lo necesitaran por encima de cualquier circunstancia. Concluimos con lo escrito hace 150 años por Nicolás Muiños y Muiños en su libro ‘La Marina en San Fernando’. Reseña histórica de los sucesos ocurridos en el Departamento de Cádiz, y defensa del arsenal de la Carraca desde el 4 de Julio, 1873:

“Grandes y de imperecederos recuerdos han sido los servicios prestados por los señores de la “Cruz Roja” que el 21 de julio se trasladaron de Cádiz a San Fernando con el laudable objeto de prestar, como lo hicieron durante los azarosos días, los que su humanitaria institución les exige. El vecindario de San Fernando no podrá olvidar jamás los títulos del agradecimiento que le debe, como también a los apreciables facultativos de esta última población, que espontáneamente se decidieron a formar parte una tan útil asociación”.

Dr. Juan Manuel García-Cubillana de la Cruz Coronel Médico (R). Vicepresidente de la Real Academia de San Romualdo.

Dr. Francisco Glicerio Conde Mora. Vicepresidente de la Asociación Salus Infirmorum de Cádiz y Ceuta. Profesor del CUE Salus Infirmorum (Adscrito UCA).