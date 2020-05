El resultado final de los descuentos anunciados por el equipo de gobierno para las facturas de Eléctrica de Cádiz durante el coronavirus ha provocado la reacción de una parte de la oposición municipal, que ha calificado de “demagógica” y “populista” una medida que en la práctica supone un porcentaje muy bajo de descuento que apenas alcanza a unos céntimos que poco ayudan al ahorro de los bolsillos de los gaditanos.

El Partido Popular ha denunciado con fuerza que el Ayuntamiento siga ingresando una cuantiosa partida económica de los dividendos que genera Eléctrica de Cádiz “mientras quiere vendernos la moto de la pobreza energética y la atención a las familias sin recursos”. “El ejemplo de lo que ha pasado con Eléctrica de Cádiz y esos supuestos beneficios a las familias sin recursos, comercios, autónomos o pymes es el reflejo perfecto de la manera de entender la gestión y la política de Kichi; se puede hinchar a poner tuits, se pega una parrafada en sus redes sobre la pobreza energética, lo de defender a la gente, lo de estar con el que menos tiene, y después le quita 60 céntimos a la factura de la luz. Eso sí, los 3,4 millones de euros de beneficio que se llevó en 2017 para la saca, a contratar a uno de Calle Viva de asesor. Eso es Kichi, la demagogia llevada al exabrupto, a la exageración más desmesurada”, criticó el presidente popular en el Ayuntamiento, Juancho Ortiz.

En lugar de los descuentos aprobados, el PP reclama al equipo de gobierno “que use los millones de euros que se lleva de beneficio de Eléctrica para las familias sin recursos y dejar de colocar a la gente de sus círculos”. Y es que denuncia este partido que el alcalde “usa todos los recursos a su disposición, como Eléctrica, Procasa o Aguas de Cádiz, para engañar a los que peor lo están pasando”. Además, desde el grupo popular se denuncia que el Ayuntamiento compare el descuento de Eléctrica con el bono estatal. “Eso demuestra claramente el respeto que le tiene Kichi a los gaditanos”, lamenta Ortiz.

El concejal no adscrito, Domingo Villero, también ha reaccionado a los descuentos de Eléctrica de Cádiz. De hecho, durante la reunión del comité de seguimiento del Covid–19 que se celebra los viernes “he propuesto que se suspenda la bonificación porque no satisface a nadie: por una parte no se ayuda en nada a los usuarios y consumidores, pues ya vemos que la bonificación es ínfima, y por otra parte se le está haciendo un menoscabo al presupuesto de la empresa que nada aporta”, explicaba ayer el propio Villero.

“Estamos en el peor caso posible: no se ayuda a los consumidores como se predicó a los cuatro vientos y por otra parte se gastan recursos en prácticamente nada”, sigue indicando el concejal no adscrito, que considera que la sociedad debería dar marcha atrás y analizar otras propuestas de bonificaciones que de verdad noten los gaditanos.

“Lo oportuno sería ver dentro del consejo de administración de qué recursos se dispone y cuánto se puede bonificar sin menoscabar la continuidad de la empresa. Y una vez hecho eso y tras saber el número total de clientes sí que se podría establecer una bonificación que repercutiese positivamente en el bolsillo de los abonados y no se tratase de una mera medida populista”, propone Villero, que insiste en que “no es de recibo que en una factura de un cliente medio de unos 70 euros se bonifique menos de uno”.

“Si yo estuviese en el consejo de Eléctrica hubiese hablado muy claro, pero lamentablemente no es así”, lamenta Villero. Y en relación a esto, el PP insiste en recordar que fue el PSOE quien pactó con Adelante Cádiz la configuración del consejo de administración (del que quedó excluido el resto de la oposición). “Clama al cielo que la portavoz socialista que entregó la Alcaldía a Kichi por segunda vez a pesar de estar cuatro años rajando de cómo estaba llevando Cádiz a la ruina diga ahora que ya lo advirtió. Si no le gustan las bonificaciones y no puede cambiarlas para qué está en el consejo de Eléctrica”, lamentaban desde el PP, concluyendo que Mara Rodríguez “no tiene más remedio que decir sí a todo”.