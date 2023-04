Cristóbal Cornejo echa el cierre de su tienda de deportes tras más de 30 años en El Balón

De las últimas semanas, Cristóbal Cornejo prefiere quedarse con "todo el cariño" de los vecinos "de tres o cuatro generaciones diferentes" que han ido desfilando por la puerta de su tienda, Atmósfera Sport (en plata, Deportes El Balón), que ya esta semana está echando el cierre definitivo después de más de 30 años enclavada en el barrio.

"Yo es que estoy muy agradecido al barrio, por eso hemos sobrevivido estos últimos años, gracias a los amigos y los vecinos del barrio porque es que esta calle está muerta ya. Se la han cargado. Yo me he visto aquí un día de Reyes este año cerrando a las ocho de la tarde. Eso no me había pasado en la vida. Daba miedo esto, de solo que estaba, ni unas luces que animaran la calle", explica el alma mater de este comercio señero de la ciudad que aunque argumenta que "la calle San Rafael y El Balón" se han ido "apagando poco a poco" apunta a otra dirección como motivo principal de su cierre.

A las grandes marcas "ya no les conviene vender" a la tienda de barrio y cada vez ponen "más trabas" para que los pequeños accedan a sus productos. "Hay marcas deportivas que todos conocemos que tienes que hacer un pedido enorme si quieres vender sus productos y otras pues ni por esas, no le venden a los particulares. Entonces lo que solemos hacer los pequeños es asociarnos, pagando una cuota, bajo un rótulo de tienda y así ellos le venden a un solo pagador. No es una franquicia sino que se llama marca asociada, pero cada vez las grandes marcas deportivas van exigiendo más a esas marcas asociadas", explica Cornejo bajo Atmósfera Sport ("unas 500 tiendas en toda España") que ahora le obliga a unos cambios imposibles de asumir para el comerciante.

"Para 2023 me obligaban a cambiar toda la imagen de marca de la tienda. Ponerla en gris, muy bonita, ¿eh?, pero todo de mi cuenta. También tenía que cambiar el sistema informático, para que controlaran las ventas desde la central y, bueno, están cambiando ya las reglas del juego de una forma que no me gusta nada. Una de las grandes marcas, por ejemplo, ha despedido a todos los representantes que tenían por aquí y ahora tú el muestrario ni lo ves, te tienes que ir a Madrid. Otra marca conocida te obliga a hacer un pedido, por ejemplo, de 9.000 euros, pero de los productos que ellos quieran, tú no los eliges... No sé, me parece que todo es una estrategia porque ya esas marcas lo que quieren es vender en sus propias tiendas y nos lo ponen a nosotros cada vez más difícil", reflexiona el también reconocido chirigotero.

A esta "razón principal" que acaba con 32 años de vida de Deportes El Balón y con más de 40 de trayectoria profesional de Cristóbal Cornejo -"con 16 años empecé yo en las tiendas de deporte trabajando en Sport Play y Cadisport"-, se suma ese "bajonazo" que ha dado la calle San Rafael y el barrio del Balón a juicio del profesional. "El centro estaría muy bonito, pero aquí ni luces de Navidad pusieron en las fiestas. Luego al peatonalizar las calles de alrededor pues la gente me dice que se le hace muy difícil llegar al negocio, no pasan ya ni los coches por aquí. Si esto fuera de otra manera, no te digo yo que a lo mejor hubiera aguantado porque pena me da, claro...", confiesa.

Pena pero "mejor irse con un ¡uy! que con un batacazo", cuenta el pequeño empresario que explica que "desde la pandemia, sobre todo", han estado cerrando ejercicio con ese "¡uy!" en el cuerpo, ese llegar a lo justo casi rebasando la línea de lo plausible; "y prefiero irme así a mis 61 años que pegándomela del todo", acierta Cornejo que al tener el local en propiedad -"esa ha sido mi inversión de estos años"- y "los hijos colocados" encuentra ahí el sustento "para tirar hasta la jubilación".

"Pero, lo dicho, echo la baraja muy agradecido con la gente, lleno de cariño y muy emocionado porque es muy bonito cuando vienen, como han venido los clientes, a decirte, aquí me compré mis primeros tenis", se conmueve mientras apura las medidas de algunos lienzos del local. "Esta semana vienen a verlo ya..."