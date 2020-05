Costas se defiende y dice que su canon es un quinto de lo que cobra el municipio a los chiringuitos

Melchor Mateo cádizLa Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico asegura que lo que cobra al Ayuntamiento al año en concepto de ocupación de dominio público son 74.000 euros por los once chiringuitos que desarrollan su actividad en la capital gaditana, es decir, una media de 6.727 euros por cada uno de ellos.Sin embargo, según Costas, esto sólo supone aproximadamente una quinta parte de lo que cobra el propio Ayuntamiento a cada uno de los empresarios por la concesión para cada uno de los chiringuitos, que se sitúa entre los 35.000 y los 40.000 euros anuales.Cabe recordar que el equipo de Gobierno municipal había pedido tan sólo 24 horas antes que tanto Costas como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no le cobrara el canon por el uso de espacios durante el Estado de Alarma, en concreto en la playa y en los terrenos portuarios, “ya que elAyuntamiento de Cádiz no puede desarrollar ninguna actividad en estos suelos por los que, sin embargo, sigue pagando durante el Estado de Alarma”.Costas aclara que hay que distinguir entre el canon de ocupación del dominio público que el Ayuntamiento paga a la Demarcación de Costas y las concesiones de estos espacios que, posteriormente, el Consistorio saca a subasta pública y pagan los particulares, como es el caso citado de los chiringuitos.Costas opina que el ayuntamiento “podría eliminar o rebajar la mayor parte de lo que cobra actualmente” en concepto de canon a los empresarios de los chiringuitos, “una cantidad que la administración local ingresa de forma íntegra”.Costas también señala que el Gobierno de España está estudiando fórmulas y trabajando en posibles modificaciones del canon de ocupación del dominio público “en el mismo sentido del resto de medida puestas en marcha para conseguir aliviar las consecuencias sociales y económicas producidas por la emergencia sanitaria causada por el Covid-19”. Costas entiende que para todo ello es necesario llevar a cabo una modificación legislativa, “lo que se está analizando desde instancias superiores para su aplicación en todo el territorio nacional”.Costas también ha dejado claro que no ha recibido ninguna petición acerca de la suspensión del cobro del canon por los cauces oficiales “sino que sólo se tiene conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación”.El equipo de Gobierno decía que el importe que abonaba el Ayuntamiento de Cádiz por todos estos conceptos tanto a la Autoridad Portuaria como a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico es de medio millón de euros.La tesis del Ayuntamiento es que se activa esa medida de exención en el pago de estos canon “tal y como el Consistorio va a hacer, a su vez, con quienes abonan tasas por ocupación de vía pública en Cádiz y no pueden ejercer su actividad durante este período”.En concejal de Economía y Hacienda, José Ramón Páez, pedía a las dos administraciones que arrimaran el hombro “y ayuden y aporten su granito de arena para que entre todos podamos superar esta situación tan difícil y complicada”.Páez afirmaba que el dinero que el Ayuntamiento tiene que dedicar a pagar el canon por todos estos suelos que no se pueden utilizar ahora cuando “es más necesario abordar nuevas medidas de inversión social para hacer frente a los efectos que la actual crisis sanitaria y socioeconómica que está teniendo Cádiz”.