El Corte Inglés refuerza su confianza en su centro de Cádiz: ni se cierra ni se reduce en superficie

El centro comercial de El Corte Inglés en Cádiz no corre peligro de cierre. Ni tampoco la empresa plantea un recorte de espacios en la zona de venta al público, teniendo en cuenta la amplitud de su superficie.

Inmersa la compañía en una profunda reorganización, con la ejecución del primer ERE de su historia, clausurando algunos de sus centros más secundarios y reorganización los usos de otros, El Corte Inglés garantiza la continuidad del Centro Comercial Ciudad de Cádiz "tal y como funciona actualmente", según confirman fuentes del Grupo a Diario de Cádiz.

A punto de cumplir 20 años de su apertura, a finales de este mes de mayo, la empresa apuesta por este centro que, en su día, fue uno de los mayores de la cadena y uno de los que más se invirtió en su construcción.

Fue el coste de esta operación, cifrada hace dos décadas en 18.000 millones de pesetas, lo que en parte ha marcado el futuro del centro pues ha supuesto una carga bancaria muy importante, según reconocieron en su día directivos de la compañía a este diario.

Sin embargo, la tienda de la avenida de Las Cortes ha logrado la rentabilidad anual en estos años lo que ha evitado que la misma se incluya entre los edificios de la cadena que, o bien ya se han cerrado o bien van a adaptar sus contenidos a la nueva realidad del mercado de las grandes superficies, como en su día afirmaron varios medios nacionales.

El cierre hace apenas unos años de El Corte Inglés en Bahía Sur, desvió a Cádiz a la clientela de este centro, incrementando con ello sus ventas. Igualmente, la entrada en funcionamiento del puente de la Constitución de 1812 abrió una conexión directa con posibles usuarios de la provincia que antes preferían no venir a Cádiz ante las dificultades de acceso a la capital.

Todo ello ha situado al centro gaditano en una posición más desahogada en todo el proceso de reordenación de la empresa, iniciada hace ya unos años y reforzada tras la llegada a la presidencia del Grupo de Marta Álvarez, hija de Isidoro Álvarez, cerrando así una etapa de disputas internas en la empresa que provocaron la salida de Dimas Gimeno como principal directivo.

La compañía ha adoptado una serie de medidas de cara a su modernización, tras el duro revés económico que ha supuesto la pandemia en todo el sector, la dura competencia procedente de Amazon y la aceleración en el cambio en la forma de compra de muchos ciudadanos.

Un ERE histórico

Por lo pronto ha puesto en marcha, por primera vez en su historia, un ERE afectando a 3.292 trabajadores en toda España. Al mismo se ha apuntado un 25% más de lo previsto. Ahora se están estudiando todas las propuestas. La empresa no aporta datos de cuántos trabajadores de la tienda de Cádiz se han apuntado a este expediente, ni si en su momento se verán todos afectados o, por necesidades de organización, se rechazará a parte de los mismos, algo que se conocerá a finales de este mes de mayo.

Junto a ello, el Grupo ha cerrado o reorganizado varios centros. Desde hace unos meses, y más allá de la tienda de Bahía Sur y la de Los Arcos en Sevilla que fueron vendidas, se han reordenado los usos también El Corte Inglés en Linares y en Mijas, así como edificios en Madrid y Barcelona donde hay una oferta muy amplia de esta marca.

En otros casos se proyecta una reestructuración interna de los espacios de las propias tiendas, reduciendo la zona de venta al público o potenciando la oferta de outlet y de los supermercados. O actuaciones más novedosas, como el proyecto iniciado en Arroyo Sur, en Madrid, con la conversión de la tienda allí existente en el Madrid Fashion District, un centro de "experiencias y compras" de 45.000 metros cuadrados ideado antes de la llegada del virus.

Disparada la venta online

La pandemia ha disparado la venta online. A 2020 ya había llegado Amazon con una posición dominante, mientras que Inditex (el otro gran grupo textil español) llevaba también mucho recorrido adelantado. Mucho más que El Corte Inglés, que tuvo que acelerar al máximo para adaptarse a una forma de venta ajena a su tradicional forma de negocio de almacenes por departamentos. Los planes de digitalización iniciados antes de la pandemia no eran lo suficientemente ágiles cuando el cliente habitual ya no pudo ir a la tienda física y tuvo que comprar por internet.

Lo cierto es que, asumiendo este déficit, la compañía ha sabido adaptarse en un proceso que aún no ha culminado. En septiembre pasado creo una app para competir cara a cara con Amazon, con un servicio premium de compra online y reparto domiciliario en las dos horas siguientes, aprovechando para ello los 90 centros repartidos por toda España, y con la posibilidad de acceder a 300.000 referencias.

La tienda de Cádiz no se ha quedado atrás en este proceso, con entrega en dos horas en Cádiz, San Fernando y Puerto Real. Sólo el Día de la Madre en 2020, en pleno confinamiento, se entregaron 422 pedidos on line en este corto tiempo en las dos primeras localidades. Aunque la empresa no ofrece cifras de cuánto han crecido las venta online desde el inicio de la pandemia, sí es cierto que ha sido necesario reforzar el personal inicialmente destinado a este servicio, trasladándolos de otros departamentos.

Igualmente, se constata un importante crecimiento en el servicio de click&car, que permite retirar la compra previamente realizada por internet en el aparcamiento del centro desde el mismo vehículo. Lo más reciente ha sido la inclusión en los pedidos online de 15 platos preparados de su cocina.

Esta apuesta por el comercio online es esencial en la nueva ordenación de algunos de los centros ya en marcha, y en el estudio de cambios en otros. Hay que tener en cuenta que buena parte de las tiendas de El Corte Inglés ocupan una gran superficie. Así, se busca aprovechar una parte del suelo como centro logístico, para agilizar el proceso de venta y distribución por internet.

Este proceso no va a afectar al Centro Comercial Bahía de Cádiz. Fuentes de la empresa indicaron que, además de mantener en funcionamiento la tienda de la avenida de Las Cortes de Cádiz, ésta va a seguir funcionando como ocurre actualmente. Es decir: ocupando la zona de ventas todo el espacio que hasta ahora utiliza, sin restar espacio para la logística.

Hay que tener en cuenta que la amplitud del centro comercial de Cádiz incluye una superficie igualmente extensa dedicada al almacenamiento y a la cada vez más potente modalidad de venta digital.